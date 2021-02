Κοινωνία

Lockdown: Συλλήψεις και τραυματισμοί σε έλεγχο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τις εικόνες από πλατεία του Κολωνού, που κατέγραψε τηλεθάτρια και τις έστειλε στο Viber του ΑΝΤ1.