Στα “σκαριά” ταινία για τη ζωή του Ρόμπι Γουίλιαμς

Επικεφαλής της νέας ταινίας είναι ο σκηνοθέτης του "The Greatest Showman", Μάικλ Γκρέισι.

Βιογραφική ταινία για τον Ρόμπι Γουίλιαμς είναι στα σκαριά με επικεφαλής τον σκηνοθέτη του «The Greatest Showman», Μάικλ Γκρέισι.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο Αυστραλός σκηνοθέτης είπε ότι η παραγωγή της ταινίας θα ξεκινήσει το καλοκαίρι.

Ο Μάικλ Γκρέισι έγραψε το σενάριο μαζί με τους Όλιβερ Κολ και Σάιμον Γκλίσον, οι οποίοι κάνουν το ντεμπούτο τους ως σεναριογράφοι.

Η ταινία θα αφηγείται την ιστορία ενός από τους πιο επιτυχημένους ποπ σταρ του Ηνωμένου Βασιλείου, που γνώρισε τη φήμη ως μέλος των «Take That» και στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη και κατά περιόδους δύσκολη σόλο καριέρα.

Δύο άλμπουμ των «Take That» και δύο από τη σόλο καριέρα του συγκαταλέγονται στα 60 άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, περισσότερα από οποιουδήποτε άλλου καλλιτέχνη, και, ενώ δεν έχει κερδίσει φήμη στις ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά δημοφιλής σε όλη την Ευρώπη.

Η μουσική του Ρόμπι Γουίλιαμς θα συμπεριληφθεί στην ταινία και θα ηχογραφηθεί εκ νέου για να ταιριάζει με την ατμόσφαιρα.

Ο Μάικλ Γκρέισι έκανε λόγο για «ιστορία ενός υπερήρωα» ενός καθημερινού ανθρώπου που είχε μεγάλα όνειρα και ακολούθησε τα όνειρά του, τα οποία τον οδήγησαν σε ένα απίστευτο σημείο. Δεν είναι ο καλύτερος τραγουδιστής ή χορευτής και όμως κατάφερε να πουλήσει 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, τόνισε.

Όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης του Ρόμπι Γουίλιαμς στην ταινία ο σκηνοθέτης είπε ότι είναι απόρρητος. «Θέλω να το κάνω με έναν πραγματικά πρωτότυπο τρόπο. Θυμάμαι να πηγαίνω στον κινηματογράφο ως παιδί και υπήρχαν ταινίες που με συγκλόνιζαν και με έκαναν να λέω, καθώς καθόμουν εκεί στον κινηματογράφο, "δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο". Θέλω απλώς το κοινό να έχει αυτό το συναίσθημα. Είναι τόσο σημαντικό όταν βλέπουν αυτήν την ιστορία και κοιτάζουν στην οθόνη, να σκέφτονται ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η προσέγγιση είναι απόρρητη, αλλά ο στόχος είναι να δημιουργήσω αυτό το συναίσθημα που μόλις περιέγραψα» είπε.

Έντεκα από τα 12 σόλο άλμπουμ του Γουίλιαμς έχουν φτάσει στο Νο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πιο πρόσφατο το The Christmas Present, τον Νοέμβριο του 2019. Έχει βραβευτεί με τα περισσότερα βρετανικά μουσικά βραβεία (Brit Awards) στην ιστορία, συνολικά 18 - διπλάσια εκείνα των Αντέλ και Coldplay που είναι στη δεύτερη θέση με εννέα ο καθένας.

Ο Γουίλιαμς - ο οποίος έχει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του, ηθοποιό Αϊντα Φιλντ - υπέφερε από προβλήματα κατάθλιψης και κατάχρησης ουσιών κατά τη διάρκεια της καριέρας του.