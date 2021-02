Οικονομία

Φορολοταρία: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 1000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε, με ένα κλικ, αν είστε ανάμεσα στους νικητές αυτού του μήνα!

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου η 49η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές του Ιανουαρίου 2021.

Στη φορολοταρία 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Τα χρηματικά ποσά που θα πάρουν οι καταναλωτές από την κλήρωση είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Δείτε ΕΔΩ εάν είστε ανάμεσα στους τυχερούς!