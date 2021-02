Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Ατομική προστασία και εμβολιασμός θα οδηγήσουν σε αποσυμπίεση το ΕΣΥ

Έχουμε φτάσει στους 790000 εμβολιασμούς και συνεχίζουμε τόνισε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος επισκέφθηκε την Πάτρα, για τα εγκαίνια της νέας καρδιοχειρουγικής κλινικής στο ΠΠΝΠ. Τι είπε για το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown.

Στην αξία των εμβολιασμών και των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, με αφορμή τα εγκαίνια για την επαναλειτουργία της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας, κατά την διάρκεια δηλώσεων που έκανε, «θέλω να πω για μία ακόμα φορά ότι στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται σε όλη την χώρα, για να προστατευτούμε από την COVID-19, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παροτρύνω ξανά όλους να εμβολιαστούν», προσθέτοντας: «Έχουμε ήδη φτάσει σε πολύ μεγάλο αριθμό εμβολιασμών, δηλαδή 790.000 εμβολιασμούς σε όλη την χώρα και προχωρούμε ακάθεκτοι. Παροτρύνω λοιπόν ξανά όλους να εμβολιαστούν, αφού ο συνδυασμός των μέτρων ατομικής προστασίας και του εμβολιασμού θα οδηγήσει σε αποσυμπίεση του εθνικού συστήματος υγείας και σε προφύλαξη των συμπολιτών μας».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι «ο εμβολιασμός προχωράει και σύντομα θα δούμε το πόσο σημαντικός είναι, διότι με τον εμβολιασμό θα μειωθούν η θνητότητα, η νοσηρότητα και οι ασθενείς, οι οποίοι προκύπτουν ως βαρέως πάσχοντες».

Σχετικά με την προμήθεια των εμβολίων, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι «πιέζουμε συστηματικά και οργανωμένα, ώστε να έρχονται τα εμβόλια με τον πιο σύντομο τρόπο από το εξωτερικό και με βάση την κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια».

«Αμέσως μετά», συνέχισε, «τα χρησιμοποιούμε και εμβολιάζουμε τους συμπολίτες μας, ενώ ήδη έχουν κλειστεί 1, 4 εκατ. ραντεβού, για εμβολιασμό».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για πιθανή παράταση του lockdown, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι «δεν θέλω να προτρέξω, έχουμε την επιτροπή των επιστημόνων που μας συμβουλεύει».

Σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Αχαΐα, όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων και των νοσηλευόμενων, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «επισκέφτηκε πρόσφατα την Πάτρα ο γενικός γραμματέας υπηρεσιών υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε σύσκεψη με τους γιατρούς και την υγειονομική περιφέρεια, ενώ ανοίγουμε και άλλες κλινικές για την νοσηλεία ασθενών με COVID-19, προκειμένου να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας».

Σε αυτό το σημείο ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι «είχαμε πρόβλημα στην αρχή της πανδημίας με τους νομούς Ηλείας και Αχαΐας, αλλά καταφέραμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλες οι νοσηλευτικές μονάδες της περιοχής να ανταπεξέλθουν και να υποστηρίξουν τον κόσμο», τονίζοντας ότι «και πάλι αυτό θα κάνουμε τώρα».

Όσον αφορά στην επαναλειτουργία της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «έπειτα από μήνες προετοιμασίας και σκληρής δουλειάς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επαναλειτουργία της κλινικής», προσθέτοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια, «έχουν συμβολή η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το πανεπιστήμιο Πατρών, ο ιατρικός σύλλογος, η διοίκηση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, το υπουργείο Υγείας και η διοίκηση του πανεπιστημιακού νοσοκομείου».

Επίσης, ο Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε τον καθηγητή καρδιοθωρακοχειρουργικής και διευθυντή της κλινικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πάτρας, Νικόλαο Χαροκόπο, «για την συνεργασία, την στελέχωση και την άρτια οργάνωση της κλινικής», όπως και «όλους τους εργαζόμενους συναδέλφους ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό της κλινικής, αλλά και όλους τους εργαζόμενους στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο».

Μάλιστα, όπως τόνισε σε αυτό το σημείο ο υπουργός Υγείας, «είναι σημαντικό και κομβικό να υπηρετούμε τους συμπολίτες μας και αυτό το κάνουμε με επαγγελματισμό, με αυταπάρνηση και με αίσθηση του καθήκοντος» συμπληρώνοντας: «Χαίρομαι πάρα πολύ που συμβάλλουμε σήμερα στην περαιτέρω αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας δια μέσου της κλινικής και του νοσοκομείου και εύχομαι και ευελπιστώ να μπορέσουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, γιατί αυτό είναι το καθήκον και το λειτούργημα όλων. 'Αλλωστε, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι το μεγαλύτερο αγαθό».

Ακόμη, ο Βασίλης Κικίλιας επεσήμανε στις δηλώσεις του ότι «οι πιο σημαντικές στιγμές για έναν πολιτικό, είναι στιγμές που μπορεί να αποδεικνύεται ότι είναι αξιόπιστος και εγώ σήμερα μπορώ να κοιτάω τους συμπολίτες μου στα μάτια και να τους λέω ότι κράτησα το λόγο μου».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Νικόλαος Χαροκόπος, σε δηλώσεις που έκανε, ευχαρίστησε το υπουργείο Υγείας, το πανεπιστήμιο Πατρών, την 6η υγειονομική περιφέρεια, την διοίκηση του πανεπιστημιακού νοσοκομείου και το νοσηλευτικό για την δημιουργία και την οργάνωση της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής και πρόσθεσε: «Αξίζει να τονίσω ότι αυτή η προσπάθεια έγινε εν μέσω COVID-19 και αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό στοίχημα, ώστε να μην γίνει μονοθεματική η δημόσια υγεία. Και η δημιουργία αυτής της νέας κλινικής το αποδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο».

Στο μεταξύ, με αφορμή την σημερινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας και το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, πραγματοποίησαν συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πύλη του πανεπιστημιακού νοσοκομείου, ζητώντας μεταξύ άλλων, μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, μόνιμες προσλήψεις, καθώς και την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ στην συγκέντρωση παρέστη και ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.