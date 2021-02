Πολιτική

Βουλευτής θετικός στον κορονοϊό

Σε καραντίνα Γενικός Γραμματέας και διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας.

Τη γνωστοποίηση ότι είναι θετικός στον covid-19 έκανε ο βουλευτής Δωδεκανήσων Γιάννης Παππάς, ενώ σε καραντίνα έχουν τεθεί ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Γιάννης Μπούγας και ο διευθυντής της Μπάμπης Σιάτρας.

O βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Παππάς σε ανάρτησή του facebook αναφέρει, «Αγαπητές φίλες και φίλοι, τιμώντας τη μεταξύ μας σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης, σας ενημερώνω πως σήμερα υποβλήθηκα σε μοριακό και rapid τεστ Covid-19, τα οποία είναι θετικά. Η ευλαβική τήρηση εκ μέρους μου όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, η αυξημένη επαγρύπνηση, οι συνεχείς έλεγχοι, δεν στάθηκαν αρκετοί και ο ιο?ς "χτύπησε" και τη δίκη μου πόρτα. Έχω ήδη ενημερώσει όλες και όλους με τους οποίους ήρθα σε επαφή τις τελευταίες ημέρες και με την καθοδήγηση των ιατρών θα παραμείνω σε καραντίνα το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτοκόλλα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εφιστώ την προσοχή σας: όχι στη χαλάρωση, όχι στον εφησυχασμό, πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων γιατί ο αόρατος εχθρός είναι ακόμα ανάμεσά μας».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Γιάννης Μπούγας, επίσης με ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο facebook, γνωστοποίησε πως από σήμερα τίθεται σε προληπτική καραντίνα καθώς χθες ήρθε σε επαφή με άτομο που διαγνώστηκε θετικό στον covid-19. «Χθες με επισκέφθηκε στο Γραφείο μου στην Αθήνα, άτομο που λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε θετικό στον κορονοϊό. Ακολουθώντας τις υποδείξεις των ειδικών, από σήμερα και για όσο απαιτηθεί θα παραμείνω σε απομόνωση για την ασφάλεια των οικείων μου, των συνεργατών και των φίλων μου. Για το λόγο αυτό δεν θα βρίσκομαι σήμερα στην Βουλή κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την Ποιότητα της Δημοκρατίας και του Δημοσίου Διαλόγου, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Αυτονόητα συνεχίζεται απρόσκοπτα η τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία μας» γράφει ο κ. Μπούγας. .

Επίσης και ο διευθυντής της ΚΟ της ΝΔ Μπάμπης Σιάτρας γνωστοποίησε με ανάρτηση στην σελίδα του στο facebook ότι «ο κορονοϊός έφτασε και στο δικό μου κατώφλι, αλλά δεν ξέρω ακόμα αν κατάφερε να το περάσει, μετά από επαφή που είχα με επιβεβαιωμένο κρούσμα και γι' αυτό βρίσκομαι από σήμερα σε προληπτική καραντίνα προσπαθώντας να προστατέψω οικογένεια, φίλους και συναδέλφους. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος αυτής της περιπέτειας ΥΠΟΜΟΝΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ»