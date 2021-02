Οικονομία

Διευκρινίσεις Σταϊκούρα για τα τέλη κυκλοφορίας

Τι είπε ο Υπ. Οικονομικών, καθώς λήγει αύριο η διορία για την καταβολή τους. Πόσο είπε ότι ειναι το κόστος απο το lockdown στην αγορά

Δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, η οποία λήγει αύριο 26 Φεβρουαρίου. Αυτό αποσαφήνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, εστίασε στο πρόγραμμα κάλυψης παγίων δαπανών επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για τα δάνεια των επιχειρήσεων. Προσέθεσε δε, ότι τα μέτρα στήριξης θα εμπλουτίζονται για όσο χρειαστεί, όμως όσο παρατείνονται οι περιοριστικοί όροι στη λειτουργία της οικονομίας τόσο είναι ανέφικτο να καλυφθούν όλες οι απώλειες.

Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι για κάθε 15 ήμερες που μένει κλειστό το λιανεμπόριο στις «κόκκινες περιοχές», τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας περιορίζονται κατά 1-1,2 δις ευρώ, το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού μειώνεται κατά 0,7% και ο ρυθμός ανάπτυξης επιβαρύνεται κατά 0,8%.

Τέλος, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκταμιευθούν πόροι για τον 6ο κύκλο της «επιστρεπτέας προκαταβολής» (που αφορά στον τζίρο του Ιανουαρίου) και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και ο 7ος κύκλος (με βάση τη μείωση του τζίρου το α' τρίμηνο).