Κορονοϊός: Εισαγγελική παρέμβαση για εμβολιασμούς εκτός σειράς

Δεκάδες περιπτώσεις αφορούν οι καταγγελίες που έγιναν για συγκεκριμένες δομές.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκάλεσαν καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για παρατυπίες στη διαδικασία εμβολιασμού σε δύο Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης.



Ο διευθύνων την Εισαγγελία έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για να διακριβωθεί, εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες εμβολιάστηκαν 24 άτομα -12 σε κάθε Ίδρυμα- που δεν είχαν καμία εργασιακή σχέση με αυτά, ενώ η τελευταία ημερομηνία εμβολιασμού ήταν η 16η Φεβρουαρίου.



Κατά τις ίδιες καταγγελίες, πρόκειται για τα Ιδρύματα «Άγιος Δημήτριος» και «Άγιος Παντελεήμων».