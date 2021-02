Πολιτική

Βουλή: σκληρή κόντρα αρχηγών για Λιγνάδη και Μενδώνη

Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια, με προσωπικές αναφορές και αιχμές εκατέρωθεν για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου.

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για την ποιότητα της Δημοκρατίας και του δημόσιου διαλόγου, που ζήτησε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης καταλόγισε ευθύνες στον κ. Τσίπρα, καθιστώντας τον υπεύθυνο «για εκστρατεία λάσπης», σε ότι αφορά την υπόθεση Λιγνάδη, κυρίως μέσω του διαδικτύου, ενώ του απηύθυνε το ερώτημα ως πατέρας προς πατέρα, «αν κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι καλύπτει παιδεραστές»

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον κ. Τσίπρα να καταδικάσει τις δηλώσεις του κ. Πολάκη και προσέφερε πλήρη κάλυψη στην υπουργό Παιδείας, Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι είναι «μια πολύ καλή Υπουργός».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για «σκάνδαλο προσπάθειας συγκάλυψης των αποτρόπαιων πράξεων» και επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι είναι «εκτεθειμένος πολιτικά και ηθικά, γιατί, δεν ξέρω αν οργανώσατε, αλλά ανεχτήκατε μια αλληλουχία πράξεων και παραλείψεων που αφορούν τον κύριο Λιγνάδη, και την κυρία Μενδώνη, με τελευταίο και χειρότερο επεισόδιο της απόπειρας συγκάλυψης».

Ο κ. Τσίπρας απηύθυνε μεγάλο ευχαριστώ στα θύματα που άνοιξαν τον δρόμο για τη Δικαιοσύνη και την κάθαρση, τολμώντας να δείξουν τις πληγές τους, βρίσκοντας το θάρρος και «να υποδείξουν τους ενόχους.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, τόνισε απευθυνόμενη στον κ. Μητσοτάκη, ότι «είναι αλήθεια ότι στην προσπάθειά σας να στρέψετε τα βλέμματα μακριά από τα προβλήματα, βρίσκετε πρόθυμους συμμάχους στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ένας μοιάζει όλο και περισσότερο στον άλλο. Σύμμαχοι σε μια αδιέξοδη αντιπαράθεση, με κενό βιογραφικό μεταρρυθμίσεων, κοινή αντίληψη για το ρόλο του κράτους και το ήθος εξουσίας». Και συνέχισε η κυρία Γεννηματά, απευθυνόμενη σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, «τολμάτε να μιλάτε για ποιότητα λόγου και Δημοκρατίας, εσείς που πολεμήσατε την παράταξή μας χωρίς ηθικούς κανόνες στην περίοδο της κρίσης. Εσείς οι δυο είστε υπεύθυνοι για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Και το χειρότερο είστε και αμετανόητοι».

«Θέλουμε πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας σε όλες και όλους, όσους και όσες, με τη γενναία στάση τους, άνοιξαν το δρόμο για να βγουν στο φως αποτρόπαιες πράξεις, για να φτάσουν τελικά στη δικαιοσύνη οι ένοχοι. Για να αναδειχθούν οι πολιτικές ευθύνες για μια πραγματικότητα, δυσώδη. Για μια πραγματικότητα οικονομική, κοινωνική, εργασιακή, νομοθετική, η οποία όχι μόνο παράγει δράστες και θύματα, αλλά την ίδια στιγμή εκβιάζει και τη σιωπή τους», τόνισε μεταξύ άλλων ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Το πολιτικό σύστημα είναι κατώτερο των περιστάσεων είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι κατά τις τοποθετήσεις τους, «έκαναν λαϊκίστικη αντιπαράθεση». «Δεν μιλήσατε καθόλου για τα αίτια του προβλήματος. Κάνατε σχολιασμό του αποτελέσματος. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ χρησιμοποιήσατε φωτογραφίες κομμένες και ραμμένες όπως θέλατε εσείς, μόνο και μόνο για να αλληλοκατηγορηθείτε για εμπλοκή ή αυτουργία σε περιπτώσεις παιδοβιασμών. Γιατί οι αλληλοκατηγορίες αυτό υπονοούν», τόνισε ο κ. Βελόπουλος.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι στην σημερινή συζήτηση στη Βουλή δεν είναι ο εγκαλών αλλά ο εγκαλούμενος. Τόνισε επίσης, ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να παραδώσει μαθήματα δημοκρατίας, καθώς «ηγείστε κυβέρνησης που επιδίδεται στο όργιο του βιασμού της δημοκρατίας έξω από αυτή την αίθουσα αλλά και μέσα σε αυτή».