Κοινωνία

Δολοφονία Ζαφειρόπουλου: Ισόβια και από το Εφετείο στους δράστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε δήλωσή του, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Σε ισόβια κάθειρξη - όπως και πρωτόδικα - καταδικάστηκαν σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, οι Αλβανοί δράστες (φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί) της εν ψυχρώ εκτέλεσης του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη και σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Θεόδωρο Μαντά, «3,5 χρόνια μετά, ολοκληρώθηκε μια επίπονη διαδικασία για την οικογένεια του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου και επιβεβαιώθηκε ότι η στυγνή δολοφονία ενός αθώου συναδέλφου, οργανώθηκε και εκτελέστηκε από ανθρώπους τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών. Χρέος και υπόσχεση όλων μας είναι να μην επιτρέψουμε να χαθεί στη λήθη του χρόνου, το ήθος, η ακεραιότητα και η διαδρομή του σπουδαίου συναδέλφου μας, Μιχάλη Ζαφειρόπουλου».

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος δολοφονήθηκε μέσα στο δικηγορικό γραφείο του, επί της οδού Ασκληπιού, στο κέντρο της Αθήνας, τον Οκτώβριο του 2017, από τους επικίνδυνους κακοποιούς που του παρουσιάσθηκαν ως υποψήφιοι πελάτες, ενώ στην πραγματικότητα εκτελούσαν “συμβόλαιο θανάτου”, το οποίο τους είχε αναθέσει βαρυποινίτης ομοεθνής τους μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού.