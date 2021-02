Κοινωνία

Φοιτητικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους δρόμους βγήκαν ξανά οι φοιτητές, για να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους στον νόμο του Υπ. Παιδείας και για τις συλλήψεις στο ΑΠΘ.

Ολοκληρώθηκε ειρηνικά - όπως ξεκίνησε - το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν φοιτητικές οργανώσεις σήμερα στην Αθήνα.

Χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου και πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δηλώσουν την αντίθεσή τους στον νόμο για τα Πανεπιστήμια που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Οι φοιτητές είπαν “όχι” στην παρουσία ειδικής Αστυνομίας στα Πανεπιστήμια, ενώ επίσης διαμαρτυρήθηκαν για την καταστολή και τις προσαγωγές φοιτητών πριν από λίγες ημέρες στο ΑΠΘ.

Φωνάζοντας συνθήματα κατά της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως και κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι διαδηλωτές πέρασαν από την Ομόνοια, κατευθύνθηκαν στο Σύνταγμα και στη συνέχεια επέστρεψαν στα Προπύλαια, όπου ολοκληρώθηκε η πορεία.

Στο κάλεσμα τους οι φοιτητές τόνισαν μεταξύ άλλων ότι «δεν έχουν θέση στις σχολές μας, Αστυνομία - πειθαρχικά - διαγραφές».

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ για τη συγκέντρωση:

«Την 13.00 ώρα σήμερα (Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021), με πρωτοβουλία Φοιτητικών Συλλόγων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση 2.000 περίπου ατόμων, στο χώρο των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε πορεία μέσω των οδών Πανεπιστημίου και Σταδίου, μέχρι τον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Τo κύριο σώμα των συγκεντρωμένων παρέμεινε στο σημείο επί μία ώρα και στη συνέχεια αποχώρησαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου και η συγκέντρωση -πορεία ολοκληρώθηκε ομαλά την 15.30 ώρα στα Προπύλαια.

Στο διάστημα της συγκέντρωσης και της πορείας, υπήρξε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Φιλελλήνων, Αμαλίας και τμήμα της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας».

Χωρίς εντάσεις οι πορείες στη Θεσσαλονίκη

Δύο πορείες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η μία πορεία κατέληξε στο Υφυπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, όπου φοιτητές κρέμασαν πανό στα κάγκελα του κτιρίου, ενώ η δεύτερη κατέληξε στο Άγαλμα Βενιζέλου, από όπου και ξεκίνησε.

Οι δύο πορείες ολοκληρώθηκαν χωρίς εντάσεις.