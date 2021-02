Πολιτική

“Τσεσμέ”: Αποχώρησε από το Αιγαίο

Άγνωστο αν θα επιστρέψει στο Αιγαίο το υδρογραφικό σκάφος, ενώ η Τουρκία ξεκινά την στρατιωτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα».

Αποχώρησε το πρωί από την περιοχή της παράνομης τουρκικής NAVTEX,στο κεντρικό Αιγαίο , το υδρογραφικό σκάφος «Τσεσμέ».

Ωστόσο, η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου, Σκύρου και Λέσβου. Η πρώτη NAVTEX, που χρησιμοποίησε το «Τσεσμέ» για έρευνες νοτίως της Λήμνου, εξέπνεε στις 2 Μαρτίου.

Πιθανόν η αποχώρηση του «Τσεσμέ» από το Αιγαίο να σχετίζεται με την τουρκική άσκηση με την ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία ξεκινά από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 7 Μαρτίου σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Άγκυρα, 87 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής, 27 αεροσκάφη, 12 ελικόπτερα, F-16, F-4, αλλά και αποβατικές δυνάμεις θα συμμετέχουν σε αυτην.

Εν τω μεταξύ την Τρίτη ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χολουσί Ακάρ, είχε κατηγορήσει την Ελλάδα ότι «παρενόχλησε» το «Τσεσμέ», κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά το ΓΕΕΘΑ