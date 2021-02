Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

“Συναγερμός διαρκείας”» για την Αττική. Σε ποιες άλλες περιοχές εντοπίστηκαν και πόσες νέες μολύνσεις από τον Covid-19, το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε δυστυχώς με δεκάδες ονόματα η «μαύρη λίστα» των θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε την Ππέμπτη ο ΕΟΔΥ, μαζί με τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ, που κινείται με αυξητικούς ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1784 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 1.784 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 13 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 880 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη 183 νέες μολύνσεις. Ακόμη 103 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στην Αχαΐα και 25 στην Εύβοια, καθώς και 42 στο Ηράκλειο και 41 στην Λάρισα.

Π{ροβληματισμό προκαλούν στους ειδικούς και οι μεταλλάξεις και η διασπορά τους στην Ελλάδα, καθώς οι μολύνσεις στην χώρα μας ανέρχονται πλέον σε τετραψήφιο αριθμό, ενώ καταγράφηκε και το πρώτο κρούσμα απο την μετάλλαξη της Ουγκάντα.

Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: