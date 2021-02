Πολιτική

Η φρεγάτα “Κανάρης” σε πολυεθνική άσκηση στην Κορσική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ελληνική φρεγάτα συνοδεύει την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου “Charles De Gaulle”, στο πλαίσιο της επιχείρησης “Clemenceau 21”.

΅

Η φρεγάτα “Κανάρης” του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού εντάχθηκε στη γαλλική ναυτική δύναμη TF-473, στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κορσικής.

Όπως ανακοινώθηκε, η συγκεκριμένη ναυτική δύναμη συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο “Charles De Gaulle” στο πλαίσιο της επιχείρησης “Clemenceau 21”.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, θα λάβουν χώρα ιδιαίτερα απαιτητικές δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης, που αναβαθμίζουν την διαλειτουργικότητα και επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των συμμαχικών μονάδων που συμμετέχουν στην TF-473.

Τονίζεται ότι στη γαλλική επιχείρηση συμμετέχουν - πέραν της Γαλλίας - ναυτικές μονάδες, της Ελλάδας, των ΗΠΑ, του Βελγίου και της Ιταλίας. Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, συνεργασίες με δυνάμεις και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και στρατηγικών εταίρων, αναδεικνύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις κοινές προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.