Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι δικαιούχοι για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης

Επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά στην επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά. Ποιους αφορά. Τι δήλωσαν Σταϊκούρας, Σκρέκας.

"Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, Κώστα Σκρέκα και Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη και του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά στην επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών", αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δυο υπουργείων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι "στο πλαίσιο στήριξης των αδύναμων νοικοκυριών και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19, με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που είχαν αποσυνδεθεί από το δίκτυο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αντί της 30ής Απριλίου 2020 που προέβλεπε η προηγούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση του Ιουλίου 2020.

Από την επέκταση της ρύθμισης, εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν περισσότερα από 1.500 ευάλωτα νοικοκυριά, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος".

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η έμπρακτη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας, που δυσκολεύονται αποδεδειγμένα να έχουν πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες, αποτελεί μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τη σημερινή μας απόφαση, επεκτείνουμε το δίχτυ προστασίας για περισσότερα από 1.500 νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πάλι ρεύμα στα σπίτια τους».

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, στηρίζει την κοινωνία στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τείνουμε κατά προτεραιότητα χείρα βοηθείας στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δοκιμάζονται εντονότερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η σημερινή απόφασή μας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της μέριμνας αυτής, καθώς επεκτείνει τη ρύθμιση για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, καλύπτοντας σημαντικό αριθμό ευάλωτων νοικοκυριών».

"Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, η αρμοδιότητα εξέτασης των αιτημάτων επανασύνδεσης έχει εκχωρηθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα σε επιτροπές που αποτελούνται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω επιτροπές αξιολογούν την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και χορηγούν το ειδικό βοήθημα, εφόσον η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία και ταυτόχρονα ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αναφέρονται στην απόφαση υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)", καταλήγει η ανακοίνωση.