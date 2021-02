Πολιτική

Tο πρώτο ελληνικό F-16 Viper έφτασε στο Τέξας (εικόνες)

Συνολικά 84 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας θα αναβαθμιστούν στην έκδοση Viper τα επόμενα χρόνια.

To πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin Aero στο Τέξας.

Το αεροσκάφος αναβαθμίστηκε στην έκδοση Viper στην Ελλάδα, με τη συνεργασία της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και της Lockheed Martin.

Στο Τέξας θα πραγματοποιηθούν όλα τα αναγκαία επίγεια και πτητικά τεστ - που περιλαμβάνουν προσομοίωση σε ειδικούς θαλάμους - ώστε το αεροσκάφος να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Μετά την ολοκλήρωση των πτητικών δοκιμών, το F-16 θα επιστρέψει στην Ελλάδα ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τα επόμενα έξι αεροσκάφη F-16 θα περάσουν τις πύλες της ΕΑΒ για αποσυναρμολόγηση και αναβάθμιση.

Συνολικά, θα αναβαθμιστούν σε Viper, 84 ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη F-16 με χρονικό ορίζοντα έως το 2027.

Για κάθε ένα από αυτά, η διαδικασία αναβάθμισης διαρκεί από εννέα έως έντεκα μήνες.

Για τα επόμενα έξι χρόνια, σε διαδικασία αναβάθμισης αναμένεται να βρίσκονται ταυτόχρονα περίπου 12 αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.