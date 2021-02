Πολιτική

ΥΠΕΞ: “Ναι” στην άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό

Η Ελλάδα χαιρετίζει την ανακοίνωση για τη σύγκληση άτυπης διάσκεψης και προτίθεται να συμμετάσχει. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπ. Εξωτερικών.

Η Ελλάδα χαιρετίζει τη σημερινή ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σύγκληση άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό, που θα διεξαχθεί στη Γενεύη από 27 έως 29 Απριλίου, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στόχος της εν λόγω διάσκεψης, όπως τονίζεται, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος που θα οδηγήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για την επίλυση του Κυπριακού.

Η λύση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και να οδηγήσει σε μια λειτουργική και βιώσιμη δικοινοτική, διζωνική Ομοσπονδία, σημειώνεται περαιτέρω.

Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει πως η Ελλάδα, με την ιδιότητα της ως εγγυήτρια δύναμη, προτίθεται να συμμετάσχει στην άτυπη συνάντηση της Γενεύης συνεισφέροντας εποικοδομητικά στις προσπάθειες επίτευξης του στόχου της άτυπης διάσκεψης.