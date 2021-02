Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συζήτηση για τα εμβόλια και τις παραδόσεις στην ΕΕ

Ακρόαση με τις φαρμακευτικές εταιρείες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών, με θέμα την πανδημία.

Της Μαρίας Αρώνη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών, με θέμα την πανδημία του κορονοϊού, όπου στο επίκεντρο θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ πρότεινε η συζήτηση να επικεντρωθεί σε πέντε βασικά θέματα:

Στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί εξετάζοντας πώς η διαδικασία αδειοδότησης μπορεί να επισπευσθεί, καθώς επίσης και η παραγωγή, αλλά και η παράδοση των εμβολίων. Καμπανάκι κινδύνου για τις νέες μεταλλάξεις Περιοριστικά μέτρα και επιπτώσεις στην ενιαία αγορά και στις μετακινήσεις Πιστοποιητικά εμβολιασμού Διεθνής αλληλεγγύη

Ακρόαση με τις φαρμακευτικές εταιρείες

Νωρίτερα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε ακρόαση με τους διευθύνοντες συμβούλους των φαρμακευτικών εταιρειών AstraZeneca, Moderna, CureVac και NovaVax ενώπιον των επιτροπών Δημόσιας Υγείας και Βιομηχανίας, για τους τρόπους βελτίωσης της ικανότητας παραγωγής και παράδοσης εμβολίων Covid-19. Στη συζήτηση συμμετείχαν και ο επίτροπος βιομηχανίας, Τιερί Μπρετόν και η επίτροπος υγείας, Στέλλα Κυριακίδου.

Ο επικεφαλής της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριό, δήλωσε ότι η εταιρεία του κάνει ό,τι μπορεί για να αυξήσει την παραγωγή και να παραδώσει 40 εκατ. δόσεις εμβολίου στην ΕΕ ως το τέλος Μαρτίου. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, είπε ότι είναι «απόλυτη προτεραιότητα» της εταιρείας να εκπληρώσει τη δέσμευσή της έναντι της ΕΕ για την παράδοση εμβολίων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα προβλήματα στην παραγωγή θα ξεπεραστούν. Πρόσθεσε ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μπορεί να βασίζεται στην AstraZeneca στο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας «HERA Incubator», για την αντιμετώπιση των νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού.

Ο Πασκάλ Σοριό σημείωσε ότι η ΑΖ παραδίδει μηνιαίως 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ποσότητα η οποία αναμένεται να αυξηθεί σε 200 εκατομμύρια δόσεις μηνιαίως τον Απρίλιο. Πρόσθεσε, τέλος, ότι επιστημονικά δεδομένα, βάσει μιας μελέτης στη Σκωτία, δείχνουν ότι το εμβόλιο της ΑΖ, μετά τη δεύτερη δόση είναι αποτελεσματικό, ακόμη και στους ηλικιωμένους ενήλικες.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna είπε ότι πριν από ένα χρόνο η εταιρεία δεν διέθετε αλυσίδα προμήθειας στην Ευρώπη και τώρα παράγει εκατομμύρια δόσεις. «Μια από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις μας είναι η προμήθεια εμβολίων στην Ευρώπη», είπε.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της CureVac είπε ότι το εμβόλιο της εταιρείας βρίσκεται στην Τρίτη φάση στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη και εξέφρασε την ελπίδα το εν λόγω εμβόλιο να λάβει την υπό όρους εμπορική έγκριση, περί τα τέλη Μαίου με αρχές Ιουνίου.

Τέλος, ο επικεφαλής της NovaVax είπε ότι η εταιρεία στοχεύει στην παραγωγή 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου το 2021 και τόνισε ότι η εταιρεία διαθέτει μια πολύ εύκολα προσαρμόσιμη παραγωγική ικανότητα για να παράξει εμβόλια και κατά των νέων μεταλλάξεων.