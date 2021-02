Κοινωνία

Υπόθεση Λιγνάδη: Δικηγόρος μάρτυρα μιλά στον ΑΝΤ1 για προσπάθεια κατασυκοφάντησης (βίντεο)

Τι είπε η Χρύσα Παπαδοπούλου για την αίτηση ακυρότητας που υπέβαλε ο συνήγορος του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Η Χρύσα Παπαδοπούλου, συνήγορος της 40χρονης μάρτυρος στην υπόθεση Λιγνάδη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την υπόθεση και τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες για την πελάτισσά της.

Όπως είπε στάδιο που βρίσκεται αυτή την στιγμή η υπόθεση δεν θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο για αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Λιγνάδης.



Η κ. Παπαδοπούλου έκανε λόγο για προσπάθεια κατασυκοφάντησης των μαρτύρων που έχει στόχο να αποθαρρύνει όσους έχουν να καταγγείλουν κάτι στην δικαιοσύνη.



Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει αλλαγή στην υπερασπιστική γραμμή του Δημήτρη Λιγνάδη, καθώς σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, αρχικά έλεγε ότι πρόκειται για πολιτική σκευωρία. «Σήμερα από ότι πληροφορήθηκα ο ισχυρισμός αυτός στο απολογητικό υπόμνημα δεν υπήρχε», είπε.