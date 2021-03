Life

“Ήλιος”: ένοχα μυστικά, αποκαλύψεις και σχέδια εξόντωσης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής, δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του ΑΝΤ1, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 1η Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 111

Ο Δημήτρης με τον Χρήστο αναζητούν στοιχεία για το παρελθόν του Μενέλαου και την πραγματική του ταυτότητα. Ο Δήμος συνεχίζει τη συνεργασία του με τον δικηγόρο αποκαλύπτοντας στην Σοφία το σχέδιο που έχουν με τον Φίλιππο και τον Δημήτρη. Ο Φίλιππος αποδέχεται την πρόταση του Μενέλαου για περαιτέρω συνεργασία, ενώ η Διώνη αρνείται πεισματικά ν’ αποκαλύψουν την σχέση τους στον πατέρα της. Η Αλίκη είναι έτοιμη να υποδεχθεί άνευ όρων τη μητέρα της και συγκρούεται με τον Δημήτρη, ενώ η Ιωάννα γνωρίζει την Εύα και τον Άρη μπαίνοντας για τα καλά στην ζωή τους. Η Λένα εκμυστηρεύεται την εγκυμοσύνη της στον Διονύση. Η Λήδα δεν ξέρει πώς να αποδείξει την αθωότητά της, όταν μια απρόσμενη εξέλιξη οδηγεί τον δεύτερο γιατρό να σταθεί στο πλευρό της, κάνοντάς την να ελπίζει ότι θα δικαιωθεί. Ο Μενέλαος συνεχίζει ακάθεκτος το σχέδιο εξόντωσης της Αλεξάνδρας, ενώ εκείνη προσπαθεί να τον πλησιάσει μυστικά. Ο Δημήτρης παραμένει καχύποπτος με την Ιωάννα και θα βρεθεί ξανά στην πόρτα της. Αυτή τη φορά για να συναντήσει τον Μιχάλη…





Τρίτη 2 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 112

Η Αλίκη δένεται κάθε μέρα και περισσότερο με την Ιωάννα. Δέχεται όλες τις εξηγήσεις της για το παρελθόν, της συγχωρεί την εγκατάλειψή της και βλέποντας την ανέχειά της, θέλει να τη βοηθήσει και οικονομικά. Αυτό τη φέρνει αντιμέτωπη με την Εύα, την Αλεξάνδρα αλλά και τον Δημήτρη που δεν μπορούν να την πείσουν να είναι λίγο πιο συγκρατημένη κι επιφυλακτική... Η Λήδα αγωνιά για την απόφαση του νοσοκομείου σχετικά με την απόλυσή της, ενώ ο Άγγελος ζητά τη στήριξη της οικογένειάς του για να σώσει τη θέση του. Ο Δημήτρης ανακαλύπτει πως ο Μενέλαος δεν είναι αυτός που παρουσιάζεται. Ο Φίλιππος και η Διώνη εξακολουθούν να κρατούν κρυφή τη σχέση τους. Η Λένα βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα σε σχέση με την απρόσμενη εγκυμοσύνη της. Ο Δήμος δέχεται μια εντολή απ’ τον Δικηγόρο που θα τον φέρει σε αδιέξοδο.

Τετάρτη 3 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 113

Η Λήδα περιμένει την απόφαση του νοσοκομείου. Φοβάται μήπως ο Άγγελος καταφέρει πάλι με τη δύναμη των γονιών του να τη γλυτώσει. Ο Φίλιππος αισθάνεται τύψεις που δεν λέει την αλήθεια στην Διώνη και ανησυχεί μήπως αυτό γίνει αιτία να χωρίσουν. Ο Πέτρος προσπαθεί να κρύψει την απογοήτευσή του όταν μαθαίνει πως η Λένα είναι έγκυος από τον Ντίνο. Η Ιωάννα επισκέπτεται την Αλίκη στο σπίτι της και η Εύα την κατηγορεί ότι έκλεψε ένα ακριβό κόσμημα από το δωμάτιο της Αλίκης. Η Αλίκη απογοητεύεται και αρχίζει να έχει αμφιβολίες για την Ιωάννα, ενώ εκείνη προσπαθεί να της αποδείξει ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο… Ο Λουκάς παρακολουθεί το σπίτι του Μενέλαου και με έκπληξη βλέπει τον Φίλιππο να τον επισκέπτεται. Η Αλεξάνδρα δίνει εντολή στον Λουκά να σκοτώσει τον Μενέλαο. Ο Δήμος φτάνει σε ένα ερημικό σημείο που έχει κανονίσει με τον Δικηγόρο και εκεί θα πυροβολήσει τον Χρήστο. Η Σοφία δεν βρίσκει τον Χρήστο στο κινητό... ανησυχεί και πάει στο μπαρ να ρωτήσει τον Δήμο αν γνωρίζει κάτι…

Πέμπτη 4 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 114

Ο Μενέλαος δίνει εντολή στενής παρακολούθησης του Δήμου. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται σε απόγνωση μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Μενέλαου στο γραφείο της. Εκείνος της ξεκαθαρίζει πως μοναδική του επιθυμία είναι η ολοσχερής καταστροφή της, ενώ διαφαίνεται πως ένα καλά κρυμμένο μυστικό ενώνει αυτούς τους δύο ανθρώπους που πλέον είναι εχθροί. Η Λένα και ο Ντίνος εξακολουθούν να είναι φοβισμένοι μπροστά στην προοπτική να γίνουν γονείς. Ο Φίλιππος βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς η συνεργασία του με τον Δημήτρη για να παγιδέψουν τον Μενέλαο θα σημάνει το τέλος της σχέσης του με την Διώνη, που στο μεταξύ έχει αποφασίσει να αποκαλύψει τη σχέση τους στον Μενέλαο. Η Νέλλη προσπαθεί να πλησιάσει τον Μιχάλη, ο οποίος όμως δείχνει να την αποφεύγει. Η Αλίκη ανησυχεί για τον Δημήτρη, ο οποίος δεν της αποκαλύπτει την επικινδυνότητα της νέας του αποστολής… Ο Δημήτρης, με τη βοήθεια του Φίλιππου, καταφέρνει να μπει στο γραφείο του Μενέλαου για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο στο οποίο ο Μενέλαος φυλάει τα μυστικά του. Οι υποψίες του Μενέλαου για τον Δήμο και τον Χρήστο επιβεβαιώνονται…

Παρασκευή 5 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 115

Η Διώνη θέλει να μιλήσει στον πατέρα της για τον Φίλιππο, αλλά εκείνος της ζητά να περιμένουν λίγο ακόμη πριν ανακοινώσουν τη σχέση τους. Η Αλίκη επιμένει να βοηθήσει την Ιωάννα με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει… Ο Δημήτρης κι ο Χρήστος χαίρονται με την επιτυχία τους να συλλάβουν τα τσιράκια του Δικηγόρου και πιστεύουν ότι έτσι θα έρθουν πιο κοντά στον Μενέλαο. Ο Δημήτρης παράλληλα, καταστρώνει το σχέδιό τους με τον Φίλιππο, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο του Μενέλαου. Κι ενώ η Λήδα, ήρεμη μετά από καιρό, προσπαθεί να βοηθήσει την Λένα να αντιμετωπίσει την εγκυμοσύνη της, ο Δήμος, εκτελώντας μια παραγγελία του Δικηγόρου, βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Ο Φίλιππος, επιχειρώντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του Μενέλαου, έρχεται αντιμέτωπος μαζί του…

#Hlios

Gallery