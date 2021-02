Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Χεζόνια: Αποθέωση κατά την άφιξη του στην Αθήνα (εικόνες)

Οπαδοί των «πρασίνων» είχαν συγκεντρωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι πρώτες δηλώσεις του 26χρονο.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης (λίγο πριν τις 18:00 το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού Μάριο Χεζόνια.

Οπαδοί των «πρασίνων» είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δημιουργώντας μια φανταστική ατμόσφαιρα, φωνάζοντας διαρκώς συνθήματα με το όνομα του Κροάτη φόργουορντ, ενώ είχαν σηκώσει ψηλά ένα πανό που έγραψε «Super Mario».

Με το που έκανε την εμφάνισή του ο 26χρονος αποθεώθηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού», ενώ ο ίδιος έδειχνε να το απολαμβάνει ιδιαίτερα. Πριν μπει στο αυτοκίνητο που θα τον μετέφερε στο ξενοδοχείο σήκωσε ψηλά ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού που κρατούσε, έδειχνε την καρδιά του με νόημα και μπαίνοντας στο όχημα χτυπούσε ρυθμικά τον ουρανό του αυτοκινήτου.

Στις πρώτες σύντομες δηλώσεις που έκανε ο Super Mario ανέφερε: «Ανυπομονούσα να έρθω, επιτέλους είμαι εδώ και ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Πανηγύριζα με τη Θύρα 13, ο Παναθηναϊκός είναι θρησκεία. Έχει τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, το έδειξαν. Είμαι ευγνώμων για την υποδοχή. Ανυπομονώ να τους προσφέρω πίσω αυτή την αγάπη" ήταν οι πρώτες ατάκες του Χεζόνια στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο.

