“Γειτονιές στο πιάτο”: επιστροφή στο Χαλάνδρι (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επισκέπτεται ξεχωριστά στέκια, ένα φίλο του σεφ από τα παλιά και μας δείχνει δύο εξαιρετικές συνταγές.

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέστρεψε στο Χαλάνδρι.

Ο Δημήτρης, για καλό μαγειρευτό φαγητό, πήγε στον «Κίτσουλα» που τον χαρακτηρίζει η χρήση απλών και φρέσκων υλικών.

Αμέσως μετά, επισκέφτηκε το «Φ Bakery», στο οποίο όμως δεν βρήκε ψωμί. Το «Φ bakery» είναι ένα bakery του εξωτερικού, ένα καφέ ζαχαροπλαστείο με φρέσκα γλυκίσματα, κέικ, μπισκότα, σε ποσότητες που ποτέ δεν περισσεύουν.

Τελευταία στάση το «Ψωμί και αλάτι», ένα από τα εστιατόρια του αγαπημένου του συνάδελφου, συνοδοιπόρου και φίλου, του Γιάννη Λουκάκου. Οι δυο παλιοί γνώριμοι και πάλι μαζί στις «Γειτονιές στο Πιάτο».

Ο Δημήτρης ετοίμασε στην κουζίνα του δύο ενδιαφέρουσες συνταγές: hash browns με καπνιστή πανσέτα και αυγό, καθώς και ένα φρικασέ με μαρούλι και μανιτάρια.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

#GeitoniesStoPiato

Δείτε το επεισόδιο: