“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: η ελληνική μελέτη για τον κορονοϊό, το γόνατο, το λάδι και η ανακούφιση του καρπού

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, στις 10:30:

Ενημερωνόμαστε για τη νέα ελληνική μελέτη που αποκαλύπτει πόσο προστατεύει ο εμβολιασμός κατά της covid-19.

Πώς απειλούν την υγεία μας οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες;

Ποια ασανσέρ είναι πιο επικίνδυνα για την μετάδοση κορονοϊού;

Επίσης, μαθαίνουμε για το Σύνδρομο υπέρχρησης στο γόνατο και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, στις 10:30:

Ανακαλύπτουμε την ευεργετική δράση του ελαιόλαδου που είναι υψηλό σε πολυφαινόλες.

Τι κάνουμε με τα παιδιά που δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στην τηλεκπαίδευση;

Πότε είναι επικίνδυνη η διάρροια για το ζωάκι μας;

Τέλος, ανακουφιζόμαστε από τον πόνο στον καρπό μέσα σε ένα 4λεπτο.

