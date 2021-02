Πολιτική

Μητσοτάκης: Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα επιτρέψει μετακινήσεις χωρίς περιορισμούς

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι είπε για τους εμβολιασμούς.

Την πρότασή του για θέσπιση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού, επανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συμμετείχε σήμερα το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη για την πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η σημερινή μέρα είχε ως κύριο αντικείμενο τη συντονισμένη αντιμετώπιση της πανδημίας από το κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αδειοδότηση, παραγωγή και διανομή εμβολίων, αλλά και τις μετακινήσεις. Ο πρωθυπουργός σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σημείωσε ότι όσο νωρίτερα ληφθούν αποφάσεις τόσο καλύτερα για την ΕΕ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση είναι αναπόφευκτο ότι ο ιδιωτικός τομέας θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κ.Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι "αν δεν το πράξουμε εμείς ως ΕΕ θα το κάνει κάποιος άλλος αντί για εμάς, πιθανότατα οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες", ενώ ξεκαθάρισε ότι τάσσεται υπέρ της καταχώρησης όσο το δυνατόν λιγότερων προσωπικών δεδομένων από τους πολίτες. Επίσης, αναφερόμενος στην πρότασή του, επανέλαβε με έμφαση, ότι το πιστοποιητικό δεν θα ισοδυναμεί με υγειονομικό διαβατήριο, αλλά αντιθέτως "θα ανοίγει μία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις, χωρίς τους περιορισμούς που προκαλούν τα διαγνωστικά τεστ και η υποχρεωτική καραντίνα". Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η διευκόλυνση των μετακινήσεων δεν αφορά μόνο τις χώρες που υποδέχονται μεγάλο αριθμό τουριστών αλλά επίσης τις αερομεταφορές και τους κλάδους της φιλοξενίας. Επίσης κατά την παρέμβασή του ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα εμβόλια και επισήμανε ότι τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα πιστοποιούν την υψηλή αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Τέλος, ο πρωθυπουργός στήριξε για άλλη μία φορά την ενότητα στην εμβολιαστική στρατηγική της Ένωσης και τα αυστηρά μηνύματα που πρέπει να σταλούν στις φαρμακευτικές εταιρείες, για την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει σχετικά με την παραγωγή και παράδοση εμβολίων.