Πολιτισμός

Ξέσπασε ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ μετά τις κατηγορίες για βιασμούς

«Είμαι αθώος», υπογραμμίζει ο διάσημος ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ιταλική εφημερίδα.

«Είμαι αθώος και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα», δηλώνει ο διάσημος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, αντιδρώντας στην αποκάλυψη μιας έρευνας σε βάρος του για «βιασμούς».

«Για εμένα η έρευνα έχει κλείσει, είμαι αθώος και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ», επεσήμανε ο 72χρονος ηθοποιός, απαντώντας σε ερωτήσεις στο περιθώριο των γυρισμάτων της νέας ταινίας του σκηνοθέτη Πατρίς Λεκόντ.

Ο Ντεπαρντιέ κάνει λόγο για τον «απόλυτα αβάσιμο χαρακτήρα των κατηγοριών», προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχει τίποτα σε βάρος μου».

«Δεν μπορώ παρά να αρνηθώ κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, όπως το έκανα ενώπιον των ερευνητών», επέμεινε, γνωστοποιώντας ότι θα παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 10 Μαρτίου για να επιβεβαιώσει την αθωότητά του.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αποκάλυψε την Τρίτη ότι ο 72χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας στις 16 Δεκεμβρίου, στο Παρίσι, για δύο «βιασμούς» και «σεξουαλικές επιθέσεις», για τα οποία τον κατηγορεί μια νεαρή ηθοποιός, από το καλοκαίρι του 2018.

Ο Ντεπαρντιέ λέει ότι είναι «πολύ προβληματισμένος σχετικά με την απόφαση να ξανανοίξει η υπόθεση», που είχε αρχειοθετηθεί λόγω «έλλειψης αποδείξεων». Προτιμά, επίσης, να «αποφύγει να μιλήσει» για τη νεαρή ηθοποιό, που διατύπωσε τις κατηγορίες σε βάρος του.

«Θεωρώ φρικτή την κάλυψη της υπόθεσης από τα ΜΜΕ. Ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχείται από μια ροή συνεχών και ανηλεών πληροφοριών», υπογράμμισε.

«Με όλα αυτά τα δίκτυα streaming, τα νέα μέσα επικοινωνίας, τους ιστότοπους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σαν να ζούμε με ένα ακουστικό που μεταδίδει συνεχώς αρνητικά νέα και συχνά ψευδή και μεροληπτικά. Το μισώ όλο αυτό».