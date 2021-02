Κόσμος

Κορονοϊός - Πορτογαλία: Lockdown και τον Μάρτιο

Ανακοινώθηκε η παράταση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων, σε μία προσπάθεια να αναχαιτιστεί η προέλαση του ιού στη χώρα της Ιβηρικής.

Η Πορτογαλία παρέτεινε σήμερα, τουλάχιστον έως τα μέσα Μαρτίου, το lockdown που έχει επιβάλει στη μάχη κατά του νέου κορονοϊού, όμως ο Πρόεδρός της ανέθεσε στην Κυβέρνηση να επεξεργαστεί ένα σχέδιο για τη σταδιακή άρση των αυστηρών μέτρων.

Η Πορτογαλία έδωσε τη σκληρότερη μάχη της εναντίον της πανδημίας τον περασμένο μήνα, όταν κατέγραφε τη χειρότερη αύξηση παγκοσμίως νέων μολύνσεων και θανάτων κατά κεφαλήν για εβδομάδες, με το σύστημα Υγείας της χώρας να έχει περιέλθει στα όρια της κατάρρευσης.

«Δυστυχώς, η κατάσταση της δημόσιας αυτής καταστροφής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 συνεχίζεται», δήλωσε ο Πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, σε μια ανακοίνωση, εξηγώντας πως αν και ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε, η πίεση στα νοσοκομεία παραμένει υψηλή.

Το lockdown, εντούτοις, μείωσε γρήγορα τον αριθμό των νέων κρουσμάτων και θανάτων, με 49 θανάτους και 1.160 κρούσματα σήμερα, αριθμοί που την τελευταία φορά είχαν καταγραφεί τον Οκτώβριο, όταν οι επιχειρήσεις ήταν ακόμη ανοικτές.

Ο Ρεμπέλο ντε Σόουζα επεσήμανε ότι ένα σχέδιο για τη χαλάρωση του lockdown θα πρέπει να προετοιμαστεί, ώστε, όταν η κατάσταση με την πανδημία το επιτρέψει, τα μέτρα να μπορέσουν να αρθούν σταδιακά.

«Η άρση της καραντίνας πρέπει να σχεδιαστεί σε στάδια, βάσει των συστάσεων των ειδικών και των αντικειμενικών δεδομένων», είπε ο ντε Σόουζα, προσθέτοντας πως η διενέργεια τεστ COVID-19 και η ιχνηλάτηση είναι αναγκαίες προκειμένου η χαλάρωση των μέτρων να στεφθεί με επιτυχία.

Το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παράτασης του lockdown τουλάχιστον έως τις 16 Μαρτίου. Το lockdown επιβλήθηκε στις 15 Ιανουαρίου για πρώτη φορά μετά το αρχικό κύμα. Οι μη αναγκαίες υπηρεσίες έκλεισαν, η τηλεργασία είναι υποχρεωτική, όπου είναι δυνατόν, και τα σχολεία παραμένουν κλειστά.