Οικονομία

Λαθραία τσιγάρα αντί για... παρασκευάσματα διατροφής σε πλοίο

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές των τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για τέσσερα κοντέινερ, που προέρχονταν από τη Συρία, και είχαν εμπόρευμα δηλωμένο ως παρασκευάσματα διατροφής.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές της ΑΑΔΕ, από τον έλεγχο, μέσω του ειδικού μηχανήματος X-RAY, προέκυψαν ενδείξεις ύποπτου υλικού. Οι ελεγκτές, μαζί με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο - ανιχνευτή καπνικών προϊόντων, Kal, βρήκαν ότι και τα τέσσερα εμπορευματοκιβώτια περιείχαν... πακέτα τσιγάρα.

Συνολικά, εντόπισαν 37,8 εκατομμύρια πακέτα, τα οποία και κατέσχεσαν.