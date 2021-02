Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Συμφωνία για πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στην ανάγκη για μία κοινή προσέγγιση και τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Χρονικό ορίζοντα τριών μηνών για την δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού έδωσαν οι ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα για το συντονισμό της αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Όπως είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, θα χρειαστούν τρεις μήνες για την τεχνική προετοιμασία για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών πιστοποιητικών των κρατών-μελών και τη διαλειτουργικότητά τους στην ΕΕ.

Η ίδια ωστόσο υπογράμμισε ότι παραμένουν «ανοιχτά πολιτικά ερωτήματα». Για παράδειγμα, τι δικαιώματα θα παραχωρούν αυτά τα πιστοποιητικά ή αν μεταδίδεται ο ιός από τους εμβολιασμένους. Σημείωσε ότι αυτή η ανησυχία θα ελαττωθεί όσο θα μεγαλώνει το ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί. Ανέφερε επίσης ότι στο Ισραήλ τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, καθώς φαίνεται ότι όσοι έχουν λάβει τις δύο δόσεις του εμβολίου τις Pfizer/Biontech φαίνεται πως δεν μεταδίδουν τον ιό.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ είπε ότι οι “27” έχουν καταγράψει μεγαλύτερη σύγκλιση στο θέμα των πιστοποιητικών, σε σχέση με την περασμένη τηλεδιάσκεψη που είχαν τον Ιανουάριο. Τόνισε πως συμφώνησαν στην ανάγκη για μια «κοινή προσέγγιση», αλλά απαιτείται περισσότερη συνεργασία για την ψηφιοποίηση και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πρόσθεσε ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί γρήγορα και επέμεινε να υπάρξει συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι αλλιώς θα υπάρξουν διμερείς συμφωνίες και θα υπάρξουν τριβές.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι αν δεν βιαστεί η ΕΕ στο θέμα του πιστοποιητικού, θα σπεύσουν να καλύψουν το κενό η Google και η Apple, που έχουν ήδη προσφέρει λύσεις στον ΠΟΥ.

Επεσήμανε, επίσης, ότι όσοι δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, είτε με ένα αρνητικό τεστ PCR, ή αντιγονικό rapid test.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπέρ της δημιουργίας πιστοποιητικού εμβολιασμού συμβατού σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να είναι εφικτά τα ταξίδια εντός ΕΕ, τάχθηκε και η Καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι η προσδοκία είναι η τεχνική προετοιμασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Διευκρίνισε ωστόσο ότι το πιστοποιητικό δεν σημαίνει ότι θα επιτρέπεται να ταξιδέψει μόνο ο κάτοχός του.

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας, η Πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι η κατάσταση είναι σχετικά σταθερή. Καταγράφεται μείωση των κρουσμάτων σε 20 χώρες, αλλά αύξηση σε επτά, καθώς και κόπωση των πολιτών. Επισήμανε, ωστόσο, ότι πρέπει να επαγρυπνούμε για τις μεταλλάξεις και ανέφερε συγκεκριμένα ότι το βρετανικό στέλεχος καταγράφεται σε 26 κράτη-μέλη, το βορειοαφρικάνικο σε 14 και το βραζιλιάνικο σε 7.

Ταυτόχρονα, όμως, είπε ότι ο ρυθμός του εμβολιασμού έχει φτάσει το 8% του ενήλικου πληθυσμού και θα επιταχυνθεί και άλλο με τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής και με την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης σε περίπτωση που τα εμβόλια χρειαστούν «επικαιροποίηση» έναντι των νέων μεταλλάξεων.