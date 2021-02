Κόσμος

Γερμανικά ΜΜΕ για Ελλάδα: πώς γίνεται ο εμβολιασμός χωρίς χάος

Στο άρθρο αναλύεται η διαδικασία του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, η οποία δείχνει ότι «υπάρχει κι άλλος τρόπος» πέραν του χάους!

«Ελλάδα: πώς γίνεται ο εμβολιασμός χωρίς χάος», είναι ο τίτλος ανταπόκρισης που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του RedaktionsNetzwerk Deutschland η οποία αναφέρεται στο «παράδειγμα της Ελλάδας», που δείχνει ότι «υπάρχει κι άλλος τρόπος», πέρα από το «χάος» που επικρατεί στην διαδικασία εμβολιασμού στην Γερμανία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη στην προώθηση του ενιαίου ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού από την ελληνική κυβέρνηση.

«Η Ελλάδα έχει μέχρι τώρα καταφέρει να αντιμετωπίσει την πανδημία καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στον περιορισμό των επαφών. Τώρα η χώρα δείχνει πώς μπορεί κανείς να οργανώσει τον εμβολιασμό. Μπροστά από τα πάνω από 700 κέντρα εμβολιασμού δεν υπάρχουν ουρές», αναφέρει ο συντάκτης και επισημαίνει πως έχουν χορηγηθεί ήδη περίπου 800.000 δόσεις εμβολίων, ενώ 270.000 άνθρωποι έχουν ήδη λάβει τη δεύτερη δόση τους.

Στο άρθρο αναλύεται η διαδικασία που εφαρμόζεται στην Ελλάδα προκειμένου να κλείσει κανείς ραντεβού για τον εμβολιασμό του, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ τονίζεται ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα προκειμένου να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Παρατίθεται ακόμη δήλωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσου, ο οποίος περιγράφει την «ελληνική συνταγή επιτυχίας» με τις λέξεις «ψηφιοποίηση, διαφάνεια, κεντρικός σχεδιασμός και παρακολούθηση των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο», ενώ επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, χάρη στην ομαλή οργάνωση, μόνο το 0,5% των πολύτιμων δόσεων εμβολιασμού λήγει και πρέπει να απορριφθεί.

Όπως προστίθεται, η Ελλάδα προωθεί ταυτόχρονα την καθιέρωση ενιαίου πανευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού, το οποίο θα διευκολύνει τις διακοπές και τα επαγγελματικά ταξίδια για όσους έχουν εμβολιαστεί.