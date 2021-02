Κόσμος

Αϊτή: Πολύνεκρη απόπειρα απόδρασης κρατουμένων από φυλακή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των δραπετών ο αρχηγός μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες στην Αϊτή. Νεκρός και ο διευθυντής του σωφρονιστικού καταστήματος.

Πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους ο διευθυντής φυλακής, σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε προάστιο της πρωτεύουσας της Αϊτής, του Πορτ-ο-Πρενς, όταν δεκάδες κρατούμενοι απέδρασαν, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Πολ Έκτορ Ζοζέφ, διευθυντής του σωφρονιστηρίου του Croix des Bouquets, «σκοτώθηκε στο εσωτερικό της φυλακής», ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκάρι Ντεζροζιέ, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Πολλοί φυλακισμένοι απέδρασαν», επιβεβαίωσε ο ίδιος, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει πόσοι.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έπεσαν νεκροί από σφαίρες στους δρόμους γύρω από τη φυλακή, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Δεν είναι σαφές ποιοι ήταν.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ανάμεσα στους ανθρώπους που απέδρασαν ήταν ο αρχηγός μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες στην Αϊτή, ο Αρνέλ Ζοζέφ. Κατά αϊτινά μέσα ενημέρωσης, πέραν του διευθυντή της φυλακής σκοτώθηκαν επίσης επτά φυλακισμένοι και ένας αστυνομικός.

Χθες το μεσημέρι, περίοικοι άκουσαν ριπές πυρών.

Φωτογραφίες και βίντεο που κατέγραφαν την απόδραση φυλακισμένων άρχισαν κατόπιν να κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Έμποροι ρούχων στην περιοχή, σε αγορά κοντά στη φυλακή, είπαν πως αναγκάστηκαν να δώσουν μέρος του εμπορεύματός τους σε δραπέτες.

Ο κ. Ντεζροζιέ, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε αργότερα στην εφημερίδα Le Nouvelliste ότι 40 φυγάδες συνελήφθησαν. Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Κρουά ντε Μπουκέ είχαν αποδράσει τουλάχιστον 300 φυλακισμένοι το 2014. Το σωφρονιστήριο ανεγέρθηκε με χρηματοδότηση του Καναδά και εγκαινιάστηκε το 2012.