Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση στη Συρία

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, επρόκειτο για «αναλογική στρατιωτική αντίδραση» και υπήρξε διαβούλευση εκ των προτέρων με τους συμμάχους των ΗΠΑ σχετικά με αυτήν.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν χθες Πέμπτη σε «αεροπορικά πλήγματα στη Συρία με στόχους εγκαταστάσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν» στο ανατολικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας, ανακοίνωσε χθες βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) το αμερικανικό Πεντάγωνο.

«Τα πλήγματα αυτά εγκρίθηκαν σε αντίδραση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού προσωπικού και αυτού του (διεθνούς) συνασπισμού (υπό τις ΗΠΑ) στο Ιράκ και στις απειλές εναντίον του προσωπικού», ανέφερε ο Τζον Κέρμπι, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας πως οι βομβαρδισμοί έγιναν «νωρίτερα το βράδυ» της Πέμπτης.

«Συγκεκριμένα, τα πλήγματα κατέστρεψαν πολλές εγκαταστάσεις σε σημείο συνοριακού ελέγχου που χρησιμοποιούν διάφορες παραστρατιωτικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων της Κατάεμπ Χεζμπολάχ και της Κατάεμπ Σάγεντ αλ Σουχάντα», συνεχίζει το κείμενο. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, επρόκειτο για «αναλογική στρατιωτική αντίδραση» και υπήρξε διαβούλευση εκ των προτέρων με τους συμμάχους των ΗΠΑ σχετικά με αυτήν.

«Η επιχείρηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν θα δράσει για να προστατεύσει το προσωπικό των ΗΠΑ και του συνασπισμού. Ταυτόχρονα, ενεργήσαμε με μετρημένο τρόπο, με σκοπό την αποκλιμάκωση της κατάστασης συνολικά, τόσο στην ανατολική Συρία, όσο και στο Ιράκ», πάντα κατά την ανακοίνωση που υπογράφεται από τον κ. Κέρμπι.