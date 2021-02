Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: οι πιθανοί αντίπαλοι στη φάση των “16”

Με το βλέμμα στην κλήρωση, που πραγματοποιείται σήμερα, στα κεντρικά της UEFA, στη Νιόν, είναι ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε, έστω και με... χιτσκοκικό τρόπο, το «εισιτήριό» του για τους «16» του Europa League, χάρις στο γκολ του Χασάν στο 88’ του αγώνα με την Αϊντχόφεν (που μείωσε στο τελικό 2-1) και θα βρίσκεται στην κλήρωση της Παρασκευής (26/02, 14:00), που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απέναντί τους ομάδες «μεγαθήρια» όπως η Μίλαν, η Ρόμα, ο Άγιαξ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τότεναμ και η Άρσεναλ, αλλά κι αντιπάλους βατούς, δεδομένου ότι αποκλείστηκαν πολλά «μεγάλα» ονόματα, όπως η Νάπολι, η Μπενφίκα, η Λεβερκούζεν, η Λέστερ και η Μπριζ.

Οι 16 ομάδες που θα μπουν την Παρασκευή (26/02) στην κληρωτίδα είναι οι: Άγιαξ, Άρσεναλ, Μόλντε, Γρανάδα, Ρέιντζερς, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Βιγιαρεάλ, Μίλαν, Ρόμα, Γιούνγκ Μπόις, Ντινάμο Κιέβου, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλάβια Πράγας, Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ολυμπιακός.