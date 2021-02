Life

Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου: Το κορονοπάρτι, το “Ρε Ματζόρε” και οι μπελάδες (βίντεο)

Ο νεαρός ρεμπέτης μιλά στο "The 2Night Show" για το κορονοπάρτι που τον έκανε viral και θυμάται τον μέντορά του Αγάθωνα, τη συνεργασία τους, τον σεβασμό και την πειθαρχία που του δίδαξε στη μουσική.