Κοινωνία

Προσάραξη πλοίου στην Ψέριμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο φορτηγό πλοίο επιβαίνουν έντεκα άτομα πλήρωμα. Στο σημείο το Λιμενικό.

Φορτηγό πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε και 11 άτομα πλήρωμα (τρείς υπήκοοι Ουκρανίας και 8 Αζερμπαϊτζάν) προσάραξε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή βορειανατολικά της Ψερίμου, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφερθεί κάποια εισροή υδάτων η θαλάσσια ρύπανση.

Το πλοίο, που μεταφέρει 3,150 μετρικούς τόνους τσιμέντο, είχε αναχωρήσει από λιμάνι της Τουρκίας με προορισμό λιμάνι της Ρωσίας.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα πλωτό του λιμενικού ενώ σπεύδει και ένα ρυμουλκό. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ