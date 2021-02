Κοινωνία

Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών στο Ζεφύρι

Το όπλο που χρησιμοποίησαν οι δράστες είχε κλαπεί πριν από χρόνια από σπίτι αστυνομικού!

Ένταση επικρατεί στο Ζεφύρι μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκαν αστυνομικοί από ομάδα Ρομά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στον ΑΝΤ1 ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας, οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο μετά από καταγγελία για διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά.

Ένα άτομο άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς. Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν οι δράστες και να ξεκινήσει αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι.

Ο κ. Μπαλάσκας έκανε γνωστό ότι το πυροβόλο όπλο που χρησιμοποίησαν είχε κλαπεί πριν από πέντε χρόνια από σπίτι αστυνομικού.