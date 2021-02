Life

Κούγιας στον ΑΝΤ1: το κλείσιμο του τηλεφώνου και η οργή Παπαδάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός ποινικολόγος και δικηγόρος του Δημήτρη Λιγνάδη κλήθηκε να μιλήσει για την πολύωρη κατάθεση του πελάτη του.