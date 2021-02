Κόσμος

Πέταξε τα παιδιά της από φλεγόμενο κτήριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές στιγμές με μία μητέρα να πετά τα τέσσερα παιδιά της από ψηλά, αφού καιγόταν το σπίτι τους.

Μία γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη πέταξε τα τέσσερα παιδιά της από το παράθυρο, ενώ το σπίτι τους καιγόταν.

Κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

Εθελοντές που είδαν τι συμβαίνει, άπλωσαν κουβέρτα πάνω στην οποία προσγειωθήκαν τα παιδιά που έπεσαν από τον τρίτο όροφο.

Στο βίντεο που καταγράφηκαν οι δραματικές στιγμές ακούγονται φωνές υστερίας και τρόμου από τους αυτόπτες μάρτυρες, ενώ πολλοί της φωνάζουν να μην πετάξει τα παιδιά.

Παρά το ότι δεν τραυματίστηκαν, τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως και η μητέρα προληπτικά.

Η φωτιά, που ξεκίνησε από ηλεκτρονική συσκευή, κατασβήστηκε.

Ακόμα δύο παιδιά και δύο ενήλικες διασώθηκαν από το κτήριο.