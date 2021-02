Αθλητικά

Αυτοκτόνησε προπονητής μετά τις κατηγορίες για βιασμούς

Ο 63χρονος, πρώην προπονητής Ολυμπιακών Αγώνων, αντιμετώπιζε 24 κατηγορίες για κακουργήματα.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η είδηση της αυτοκτονίας του πρώην προπονητή της εθνικής ομάδας γυμναστικής της χώρας, Τζον Γκέντερτ, μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση και σωματεμπορία, τουλάχιστον 20 ανθρώπων.

Ο 63χρονος προπονητής είχε εμπλοκή και στο σκάνδαλο με τον Λάρι Νάσαρ, πρώην γιατρού της εθνικής ομάδας γυμναστικής, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 140 ετών για σεξουαλική εγκλήματα με τουλάχιστον 265 θύματα!

Ο Γκέντερτ κατηγορήθηκε από την αστυνομία του Μίτσιγκαν για όλα αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα, στο διάστημα 2008-18 στο «Twistars», ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που είχε στην ιδιοκτησία του. Μόλις έμαθε για το κατηγορητήριο και το ένταλμα σύλληψης έβαλε τέλος στη ζωή του, στα προάστια στο Μίτσιγκαν.