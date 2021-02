Υγεία - Περιβάλλον

Μανωλόπουλος – Κορονοϊός: Παράταση στο lockdown για δύο εβδομάδες

Γιατί αφού είμαστε σε lockdown δεν μειώνονται τα κρούσματα; Τι γίνεται με το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τι με τα φάρμακα. Ο καθηγητής απαντά στον ΑΝΤ1.

«Πιθανόν να χρειαστεί παράταση για δύο εβδομάδες» το lockdown, εκτίμησε ο καθηγητής Φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ως προς το γιατί αφού είμαστε τόσες εβδομάδες σε lockdown αλλά τα κρούσματα αυξάνονται, εκτιμά ότι, αφενός «κάποιοι δεν ακολουθούν τα μέτρα» αφετέρου «έχουμε και τα στελέχη που μεταδίδονται πιο εύκολα».

«Τα μέτρα είναι αρκετά, τι παραπάνω να πάρει κανείς;», απάντησε ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιβολής σκληρότερων μέτρων.

Σχετικά με τις εστίες κρουσμάτων που εμφανίζονται σε κλειστούς χώρους, όπου οίκους ευγηρίας, σημείωσε πως «θα έπρεπε να έχουμε δει ήδη τα αποτελέσματα», εκφράζοντας αμφιβολίες για το «αν έχουν εμβολιαστεί όλοι όσοι έπρεπε».

«Θα μας ξεπεράσει η πραγματικότητα, αν δεν πάρουμε μέτρα», σχολίασε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και έκρινε πως «καλό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ενώ τόνισε πως ο εμβολιασμός είναι «ένας ρεαλιστικός τρόπος για να βγούμε από το lockdown, διαφορετικά, δραστηριότητες όπως η εστίαση δεν θα ανοίξουν».

«Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό διαρκεί η ανοσία από το εμβόλιο, αλλά θεωρούμε ότι κρατά μήνες αν όχι χρόνο», απάντησε σε σχετική ερώτηση, ενώ όσο αφορά στο πότε θα χρειαστεί να το κάνουν για δεύτερη φορά οι εμβολιασμένοι, είπε ότι ενδέχεται ακόμα και σε δύο χρόνια.

Αναφορικά με τις έρευνες για το φάρμακο, είπε πως «δεν έχουν σταματήσει», εξηγώντας ότι, «δεν γίνεται να έχουμε τόσο γρήγορα εξελίξεις» και επιβεβαιώνοντας πως «υπάρχει πολύ ενεργό πεδίο».

Τέλος, στην «καλή είδηση της ημέρας», είπε πως το εμβόλιο της Johnson&Johnson εγκρίνεται στις ΗΠΑ και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κι έτσι θα έχουμε τέσσερα εμβόλια.