Κόσμος

Διάσωση ανθρώπων που καίγονταν ζωντανοί (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι στιγμές που κατέγραψαν οι κάμερες αστυνομικού.

Δραματικές ήταν οι στιγμές που κατέγραψαν οι κάμερες αστυνομικών στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, αφού δύο άτομα διασώθηκαν από φλεγόμενο αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται, ο αστυνομικός βγάζει τους ανθρώπους, τα ρούχα των οποίων έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, συνάδελφός τους εκτός υπηρεσίας τους κάλεσε όταν είδε ένα αυτοκίνητο να καταλήγει σε δέντρο και να τυλίγεται στις φλόγες.

Και τα δύο άτομα που απεγκλωβίστηκαν νοσηλεύονται με τραύματα στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος είναι υπό διερεύνηση.