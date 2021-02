Κόσμος

Ανήλικος σκότωσε ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνών για τη δολοφονία 13χρονου αγοριού.

Ένα αγόρι 13 ετών έχασε τη ζωή του από συνομήλικό του, λόγω ζήλιας, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών.

Το φονικό έγινε στη Γερμανία και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Ωστόσο, ένας 14χρονος είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 14χρονου, που κατέληξε από πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας αναμένονται, ενώ έχουν κατασχεθεί τα κινητά τηλέφωνα, που ερευνούνται.