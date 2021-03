Τεχνολογία - Επιστήμη

Βία στη φυλακή: Έρευνα αποκαλύπτει πως μπορεί να μειωθεί

Αυτό μειώνει την βία στις φυλακές, σύμφωνα με βρετανική έρευνα.

Οι χώροι πρασίνου σε μία φυλακή βοηθούν να μειωθούν τα επίπεδα βίας σε αυτήν, σύμφωνα με μία νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συσχετίσει τα δέντρα και γενικότερα τα φυτά με διάφορα οφέλη, όπως η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας στα σχολεία, η ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών στα νοσοκομεία, η καλύτερη ψυχική διάθεση και η μείωση των ψυχικών διαταραχών. Η νέα έρευνα σε φυλακές της Αγγλίας και της Ουαλίας έρχεται να δείξει ότι όσο αυξάνεται το πράσινο σε μία φυλακή τόσο πέφτουν τα επίπεδα βίας ενάντια σε τρίτους ή ενάντια στον ίδιο τον εαυτό των κρατουμένων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Ντομινίκ Μοράν του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό Γεωγραφίας «Annals of American Association of Geographers», σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν», υπολόγισαν ότι μία μέτρια αύξηση κατά 10% των χώρων πρασίνου μέσα στην περίμετρο μίας φυλακής (δέντρα, θάμνοι, γκαζόν κ.ά.) μπορεί να μειώσει τις επιθέσεις μεταξύ φυλακισμένων κατά 6,6%, τους αυτοτραυματισμούς και τις αυτοκτονίες φυλακισμένων κατά 3,5% και τις επιθέσεις κατά του προσωπικού των φυλακών κατά 3,2%.

«Τα ευρήματα μας δείχνουν σαφή και ορατά οφέλη από την παρουσία των χώρων πρασίνου για τους φυλακισμένους σε όλα τα είδη των φυλακών. Είναι ξεκάθαρο πως η ύπαρξη χώρων πρασίνου πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό νέων φυλακών, ενώ οι υφιστάμενες φυλακές θα πρέπει να μετατρέψουν τους υπάρχοντες εξωτερικούς χώρους τους, έτσι ώστε, όσο είναι δυνατό, να αυξήσουν το πράσινο», δήλωσε η κ. Μοράν, η οποία παρέδωσε τη μελέτη στο βρετανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Το συγκεκριμένο υπουργείο, τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπο με μία κρίση αύξησης της βίας στις φυλακές της χώρας, μετά και τις περικοπές που έχουν γίνει στα σχετικά κονδύλια χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, ακόμη και μεγάλες φωτογραφίες με εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος, οι οποίες καταλαμβάνουν ολόκληρους τοίχους, μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της ψυχολογίας των φυλακισμένων και στη μείωση της βίας. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει οφέλη από την άσκηση της κηπουρικής και της καλλιέργειας λαχανικών στις φυλακές, καθώς η επαφή με τη φύση συνδυάζεται με σωματική άσκηση και ομαδική εργασία.