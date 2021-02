Κοινωνία

Κούγιας για υπόθεση Λιγνάδη: καταθέτω προσφυγή

"Ο κ. Λιγνάδης μου έχει δώσει την εντολή, να στραφώ εναντίον όλων όσων κατακρεούργησαν το τεκμήριο αθωότητός του" αναφέρει ο γνωστός ποινικολόγος.

Μετά από διαδικασία 15 ωρών, εκ των οποίων τρεις ώρες ενώπιον του Συμβούλιου Πλημμελειοδικών Αθηνών, πέντε ώρες απολογία ενώπιον της κας Ανακριτρίας του κ. Λιγνάδη και πέντε ωρών συνδιασκέψεως της κας Ανακρίτριας και του κου Εισαγγελέως, ο κ. Δημήτρης Λιγνάδης εκρίθη προσωρινά κρατούμενος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του, Αλέξης Κούγιας, το γεγονός, το οποίο του προκαλεί μεγάλο προβληματισμό είναι γιατί χρειάστηκε διάσκεψη της κας Ανακριτρίας και του κου Εισαγγελέως πέντε ώρες σε μια δικογραφία που έχει 10 φύλλα.

"Κατά την άποψή μου, τόσο στο νομικό μέρος όπου εκρίθη η ένσταση ακυρότητος των ανακριτικών πράξεων, της μη κλήσεως του υπόπτου να δώσει εξηγήσεις, πριν την άσκηση ποινικής διώξεως, που είναι κατά τον νόμο υποχρεωτική, αλλά και της εκδόσεως εντάλματος συλλήψεως που δικαιολογείται μόνο όταν κάποιος διαπράττει εκείνη τη στιγμή έγκλημα, αλλά και είναι ύποπτος φυγής, αλλά και η από κοινού απόφαση της κας Ανακρίτριας και του κου Εισαγγελέως είναι ουσιαστικά και νομικά λανθασμένες" τονίζει ο κ. Κούγιας και προσθέτει:

"Είναι η μοναδική υπόθεση βιασμού που την καταγγελία δεν την κάνουν οι τρεις καταγγέλλοντες (η μια πράξη εις βάρος του κ. Κυπαρισσόπουλου είναι παραγεγραμμένη), αφού άλλωστε ο ένας φέρεται ότι είναι κάτοικος Βερολίνου Γερμανίας, ο άλλος φέρεται ότι είναι κάτοικος Σουηδίας, αλλά και ο τρίτος πηγαινοέρχεται στην Αίγυπτο, αλλά δυο δικηγόροι που χειρίζονται υποθέσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών με τη διοίκηση του οποίου ο κ. Λιγνάδης από ετών για λόγους πολιτικούς, αλλά και λόγω των επιλογών του μέχρι πρότινος ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου ευρίσκεται σε συνεχή αντιδικία.

Η υπόθεσις έχει απόλυτα εκκαθαρισμένο χρόνο τελέσεως των πράξεων που φέρεται να έχει διαπράξει ο κ. Λιγνάδης και που είναι για τη μεν μία όλος ο Αύγουστος του 2010 και για την δεύτερη η 8η Αυγούστου 2015. Επίσης, αναμφισβήτητος είναι και ο τόπος που φέρεται να διέπραξε τα εγκλήματα ο κ. Λιγνάδης και στην μεν πράξη του 2010 είναι το σπίτι του στο Μεταξουργείο στη Αθήνα και στην πράξη της 8ης Αυγούστου του 2015 είναι η Επίδαυρος και η σουίτα ενός ξενοδοχείου.

Στη μεν πρώτη πράξη, από αεροπορικά εισιτήρια, αποδείξεις ξενοδοχείων της Αιγύπτου, από το πρόγραμμα των παραστάσεων του έργου «Πλούτος» του Αριστοφάνη» που μπορεί κάποιος να τα βρει πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, απεδείχθη ότι στην πρώτη πράξη του 2010 ο καταγγέλλων λέει οπωσδήποτε ψέματα γιατί ο κος Λιγνάδης όλο τον Αύγουστο αποδεδειγμένα δεν πάτησε το πόδι του στην Αθήνα. Αλλά και όσον αφορά στη δεύτερη πράξη που δήθεν διεπράχθη στην Επίδαυρο, με αδιάσειστα στοιχεία απεδείχθη ότι ο κ. Λιγνάδης όλο τον Αύγουστο του 2015 και οπωσδήποτε και στις 8/8/2015 ουδέποτε διέμεινε σε κανένα ξενοδοχείο της Επιδαύρου και σε καμία σουίτα, αφού κανένα ξενοδοχείο δεν έχει σουίτα, αλλά και δεν πάτησε καν το πόδι του στην Επίδαυρο ούτε για να παρακολουθήσει μια παράσταση ως θεατής και απεδείχθη ότι από τις μαρτυρίες της πρώην Υφυπουργού Παιδείας, κας Ελένης Κούρκουλα, του πρώην συζύγου της, κου Διονύση Παναγιωτάκη, ιδιοκτήτου του τηλεοπτικού σταθμού Action 24, της μαρτυρίας ανωτέρου δικαστικής λειτουργού, Προέδρου Εφετών, του αδελφού του, φιλόλογου καθηγητού στο Αρσάκειο και ενός δικηγόρου, αλλά και από σειρά φωτογραφιών με ημερομηνίες του Αυγούστου 2015, ότι από την 1η Αυγούστου ως και της 22 Αυγούστου ήταν στην Ιθάκη και από τις 22 Αυγούστου έως το τέλος ήταν στην Άνδρο.

Προσωπικά σε όλη μου την διαδρομή σέβομαι πάντοτε την κρίση των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών και το ίδιο θα κάνω και τώρα. Είναι η πρώτη φορά που στη σχεδόν 5 δεκαετίες καριέρα μου αναγκάζομαι να προσφύγω εις βάρος διατάξεως Ανακριτού στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, αλλά η υπόθεση του κου Λιγνάδη έχει όλες τις προϋποθέσεις, νομικές και ουσιαστικές, για να γίνει δεκτή η προσφυγή του.

Ο κ. Λιγνάδης μου έχει δώσει την εντολή, να στραφώ εναντίον όλων όσων κατακρεούργησαν το τεκμήριο αθωότητός του (δικηγόρων, ηθοποιών, μόδιστρων, παρουσιαστών) αλλά και ειδικά εις βάρος ενός δικηγόρου, ο οποίος εχθές στο προσωπικό του προφίλ στο facebook προσκαλούσε οποιονδήποτε θέλει να καταγγείλει τον κ. Λιγνάδη, να απευθυνθεί σε αυτόν, αναφέροντας μάλιστα ότι αναλαμβάνει και όλα τα έξοδα όλων των διαδικασιών, ευτελίζοντας εντελώς το λειτούργημα του δικηγόρου".