Κοινωνία

Αρσάκειο: καταγγελίες αποφοίτων για σεξουαλική βία – τι απαντά ο Μπαμπινιώτης

Σάλος από την επιστολή αποφοίτων των Αρσακείων, στην οποία κάνουν λόγο για σεξουαλικές, ψυχολογικές ή και λεκτικές προσβολές από καθηγητές.

Σύγκληση του ΔΣ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας έχει συγκαλέσει για σήμερα, Παρασκευή, ο πρόεδρος Γεώργιος Μπαμπινιώτης, με αφορμή την επιστολή 285 αποφοίτων των Αρσακείων, στην οποία αναφέρουν ότι γνωρίζουν και έχουν πληροφορηθεί για σεξουαλικές, ψυχολογικές ή και λεκτικές προσβολές που έχουν υποστεί μαθητές και μαθήτριες από συγκεκριμένους καθηγητές και καθηγήτριες των Αρσακείων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Μπαμπινιώτης, η εισήγησή του στο ΔΣ θα είναι να υποβληθεί αυθημερόν στην Εισαγγελία Αθηνών αίτημα «να κληθούν ένας προς έναν» οι υπογράφοντες, προκειμένου να γνωστοποιήσουν όσα δηλώνουν ότι γνωρίζουν, ώστε να ερευνηθούν εις βάθος οι καταγγελίες τους. «Αυθημερόν στον Εισαγγελέα», επεσήμανε σε σχετική ανάρτησή του σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία θα συνδράμει τις μόνες αρμόδιες Αρχές σε ό,τι της ζητηθεί και θα είναι αρωγός στο έργο της Εισαγγελίας, όταν και εάν οι αόριστες και γενικόλογες αναφορές της επιστολής λάβουν τη μορφή συγκεκριμένων και επωνύμων καταγγελιών», τόνισε ο κ. Μπαμπινιώτης. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Εταιρεία «θα πράξει -αυτονοήτως- ό,τι θα έπραττε εξ αρχής, εφ' όσον κάποιος από τους νυν υπογράφοντες τής είχε γνωστοποιήσει -οποτεδήποτε- οιοδήποτε συγκεκριμένο πραγματικό περιστατικό».

Υπενθυμίζεται ότι με την επιστολή τους προς την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 285 απόφοιτοι του Αρσακείου Ψυχικού, από το 1994 έως και το 2018, κάνουν λόγο για «διαχρονική νοοτροπία κάποιων» και «παντελή έλλειψη παιδαγωγικών ορίων ορισμένων εκπαιδευτικών».

Σημειώνουν, ότι οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τα περιστατικά ψυχικής και σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων, με φερόμενο θύτη εξωτερικό συνεργάτη του Αρσακείου Ψυχικού, «ενεργοποίησαν την ευαισθησία και την απωθημένη μνήμη τους» και τονίζουν πως μέσω της επιστολής τους θέλουν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους προς όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που υπέστησαν, από συγκεκριμένους καθηγητές και καθηγήτριες των Αρσακείων, σεξουαλικές, ψυχολογικές ή και λεκτικές προσβολές.