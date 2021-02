Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Συλλήψεις για γυμναστική σε υπόγειο

Πρόστιμα και συλλήψεις στα άτομα που γυμνάζονταν μαζί σε ημιυπόγειο.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν επειδή συγκεντρώθηκαν σε ημιυπόγειο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης για να γυμναστούν, παρά τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης.

Πρόκειται για την 25ρονη ιδιοκτήτρια του χώρου και τρεις άνδρες (δύο 25χρονοι κι ένας 33χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία. Επιπλέον, στην πρώτη επιβλήθηκε πρόστιμο 3000 ευρώ και στους υπόλοιπους από 300 ευρώ στον καθένα.

Όπως έγινε γνωστό, κανείς απ' αυτούς δεν διαθέτει την ιδιότητα του γυμναστή.