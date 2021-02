Ημαθία

“Σήκωσαν” χρηματοκιβώτιο από γραφεία

Οι δράστες το φόρτωσαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Τι περιείχε το χρηματοκιβώτιο.

Στόχος διαρρηκτών έγινε το τελωνείο της Βέροιας, απ' όπου άγνωστοι «σήκωσαν» χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε περίπου 1200 ευρώ. Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή το πρωί, οπότε και καταγγέλθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική είσοδο της Υπηρεσίας, η οποία εδρεύει έξω από την πόλη της Βέροιας, και στη συνεχεία κατευθύνθηκαν προς τον πρώτο όροφο, όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο.

Αφού το έσυραν στο ισόγειο, εκτιμάται ότι το φόρτωσαν σε όχημα και εξαφανίστηκαν.