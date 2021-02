Οικονομία

Παράταση για τις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε λήγει η νέα διορία για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων.

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, που έληξε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αλλά και αυτών που πρόκειται να λήξουν τον Μάρτιο.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και ο χρόνος υποβολής για τις αντίστοιχες υποθέσεις που η σχετική προθεσμία έληξε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του έτους 2020 και για τις οποίες είχε ήδη δοθεί παράταση με απόφαση του Υφυπουργού μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "Η Κυβέρνηση, με αυτή την απόφαση, επιδιώκει να διευκολύνει τους πολίτες, αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που έχουν επιφέρει τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας τους μήνες αυτούς, τόσο στην υποβολή των δηλώσεων όσο και στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών".