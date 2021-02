Life

Καταγγελία Ψάλτου για ξυλοδαρμό από Φιλιππίδη: πήγα δύο φορές στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Έτρεμα τη στιγμή που θα βγω στη σκηνή», δήλωσε ο ηθοποιός. "Με χτυπύσε ανελέητα, βρέθηκα με θλάση και φλεγμονή" υποστηρίζει.

Για τη βίαιη συμπεριφορά του Πέτρου Φιλιππίδη σε θεατρική παράστασης μίλησε ο ηθοποιός Γιώργος Ψάλτου, κάνοντας λόγο ακόμα και για ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια της παράστασης «Φον Δημητράκης».

«Έτρεμα τη στιγμή που θα βγω στη σκηνή. Δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής και ψέματος. Κάποιες φορές ίσως και να είναι λίγα όσα ειπώθηκαν», δήλωσε ο ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι ο Φιλιππίδης τον χτυπούσε με μένος κατά τη διάρκεια της παράστασης και ότι έμαθε μία ημέρα πριν την πρεμιέρα ότι ο ρόλος περιείχε και ξύλο. "Το μαρτύριό μου άρχισε τότε. Με ένα βαρύ τηλέφωνο που υπήρχε στη σκηνή με χτυπούσε και το σώμα μου σε διάστημα 20 ημερών ήταν μελανό. Εγώ εκείνη την ώρα κακοποιούμουν αλλά δεν το γνώριζε κανείς αυτό. Με χτυπούσε με δύναμη. Παράλληλα δε είχε αρχίσει και το χαστούκι".

Αυτά συνεχίστηκαν για μεγάλο διάστημα, είπε ο ηθοποιός, προσθέτοντας: "Είχα αρχίσει να υποφέρω και να πονάω. Πήγα δύο φορές σε νοσοκομείο και μία φορά σε ιδιώτη. Μου είπαν ότι υπάρχει θλάση και φλεγμονή και πρέπει να αρχίσει να συμβαίνει".

"Όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης έμαθε για το παράπονό μου, μετά από ένα μήνα και αφού τελείωσε η παράσταση, κατεβαίνοντας για τα καμαρίνια, με το μάτι γυρισμένο μου είπε: "κάτσε να τις φας, θα σε χτυπήσω πάνω στη σκηνή πολύ άσχημα". Ήταν έτοιμος να μου επιτεθεί και με έβριζε. Σε ένα μήνα το έκανε πράξη... Πάνω στη σκηνή άρχισε να με χτυπά ανελέητα. Δεν ξέρω πώς έβγαλα τη σκηνή".

Ο ηθοποιός τόνισε στη συνέντευξή του στο Mega, ότι όταν προσπάθησε να του μιλήσει, εκείνος τον έβγαλε τρελό και του είπε ότι κάνει δεν κάνει ο ίδιος καλά. "Μετά βρήκε τον τρόπο να με χτυπά με το χέρι με μένος και αναγκάστηκα να βάλω επιθέματα. Έγινε έξαλλος και έβαλα χαρτιά μέσα από το πουκάμισο για να μπορώ να βγάλω τη σκηνή".

Η παράσταση συνεχίστηκε και για δεύτερη χρονιά με την κατάσταση να έχει ηρεμήσει σε έναν βαθμό ώσπου περί τα τέλη της τρίτης παράτασης που είχε λάβει η παράσταση, ο κ. Φιλιππίδης χτύπησε ανελέητα τον κ. Ψάλτου έξω από το καμαρίνι του με αρκετούς συναδέλφους να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

Σκιαδαρέσης: αν χρειαστεί θα καταθέσω

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, που συμπρωταγωνιστούσε με τον Φιλιππίδη στην παράσταση «Φον Δημητράκης», μιλώντας στο MEGA, είπε πως ήταν παρών την ώρα του συμβάντος και χρειάστηκε η επέμβαση των συναδέλφων του προκειμένου να γλιτώσουν τον ηθοποιό στον οποίο επιτέθηκε ο Φιλιππίδης.

«Υπήρξε μια ανεξήγητη για τους υπόλοιπους έκρηξη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος επετέθη και χάρη στην παρέμβαση των υπολοίπων τον σταματήσαμε για να μην συμβούν τα χειρότερα» είπε χαρακτηριστικά ο Σκιαδαρέσης, ο οποίος πρόσθεσε πως «αν χρειαστεί, βεβαίως, εννοείται πως θα καταθέσω, δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια» είπε χαρακτηριστικά.



Με εξώδικο απαντά ο Φιλιππίδης

Με εξώδικο απαντά ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά του δικηγόρου Γιώργου Γεράρη, ο οποίο κατήγγειλε τα παραπάνω, πριν ο ίδιος ο Γιώργος Ψάλτου μιλήσει για τον εφιάλτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εξώδικό του ο κ. Φιλιππίδης χαρακτηρίζει ψευδείς και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του κ. Γεράρη και αναφέρει ότι δεν έχει εκμεταλλευτεί ποτέ θεατρική σκηνή ή έργο για να ασκήσει οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτική, σωματική ή σεξουαλική).

Έλενα Τζώρτζη: Ο άνθρωπος είναι αισχρός τσόγλανος

Στη δική της εμπειρία, μετά από συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη, αναφέρθηκε η ηθοποιός Έλενα Τζώρτζη σε ανάρτησή της στο Facebook, με αφορμή τα όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Ψάλτου.

Μεταξύ άλλων αναφέρει στην ανάρτησή της: "Άντε να πω κι εγώ τον πόνο μου για τον γλίτσα... Ο άνθρωπος είναι αισχρός τσόγλανος. Την μια και μοναδική φορά που παίξαμε μαζί, από την ανάγνωση μέχρι που τον ξεχ..α στην πέμπτη παράσταση, οπότε μιλούσα, με πολύ έμφαση, έκανε πως αυτός μαδάει το π…λί του δείχνοντας το σε όλο το θίασο και βεβαίως όταν φτάσαμε στην παράσταση, στο κοινό.

Υπονοώντας βεβαίως και σαφώς πως ως ηθοποιός ήμουν για να μαδάει το μ..νι του. Ε Αφού δεν τον άφησα ανάπηρο… Αλλά απλά του είπα πως δεν θα τον ακολουθήσω στην παράνοια του (όπου έβαλε τα κλάματα ως κλασικός χ…της, με πήρε αγκαλιά και μου ζήτησε συγγνώμη) βγήκε και με κατηγόρησε δημοσίως, για έλλειψη "σεβασμού" απέναντί του, την οποία απαιτούσε μάλιστα, διότι "μια κάποια ηθοποιός" προσπάθησε να αποκαθηλώσει το είδωλο".