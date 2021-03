Life

“Tina”: Πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Τίνα Τέρνερ (βίντεο)

Το ντοκιμαντέρ για την Τίνα Τέρνερ κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαρτίου.

Στη δημοσιότητα έδωσε το HBO το πρώτο trailer για το «Tina», το ντοκιμαντέρ για την Τίνα Τέρνερ που κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαρτίου.

Στο επίκεντρο του βιντεοκλίπ, ένα απόσπασμα συνέντευξης την οποία έδωσε η Τέρνερ για το ντοκιμαντέρ, στο οποίο αφηγείται μια ιστορία για τη μητέρα της, που έφυγε από το σπίτι όταν η ίδια ήταν μικρό παιδάκι. Θυμάται να παρακολουθεί από το παράθυρο τη μητέρα της καθώς εκείνη μαγείρευε – «σκεφτόμουν ότι ήταν τόσο όμορφη» λέει – έως ότου, μια μέρα, η μητέρα της δεν ήταν εκεί.

Μέσα σε ένα μοντάζ βιντεοκλίπ αρχείου και ερμηνείας του «Proud Mary», η Τίνα Τέρνερ συνεχίζει: «Την ήθελα να έρχεται για μένα, και περίμενα. Ποτέ δεν τό 'κανε. Και είναι εντάξει, ξέρεις γιατί; Είμαι ένα κορίτσι από ένα μπαμπακοχώραφο που τράβηξα τον εαυτό μου πάνω από την καταστροφή και τα λάθη, κι είμαι εδώ για σας».

Το «Tina» σκηνοθέτησαν οι Dan Lindsay και T.J. Martin. Εκτός από την καινούργια συνέντευξη που έδωσε η ίδια η Τέρνερ, στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν συνεντεύξεις με την Angela Bassett, την Oprah Winfrey, τον δημοσιογράφο Kurt Loder (έγραψε μαζί με την Τέρνερ την αυτοβιογραφία «I, Tina» του 1986), τη θεατρική συγγραφέα Katori Hall (έγραψε το βιογραφικό μιούζικαλ «Tina») και τον Erwin Bach, σύζυγο της Τίνα Τέρνερ από τον Ιούλιο του 2013. Περιλαμβάνονται επίσης πλάνα αρχείου που βγαίνουν στο φως για πρώτη φορά, υλικό από μαγνητοταινίες και προσωπικές φωτογραφίες.