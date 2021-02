Κοινωνία

Η “Τόμπι” βρήκε τα ναρκωτικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνες στο σπίτι ενός άνδρα έκαναν οι Λιμενικοί, με τον σκύλο να κάνει… καλή δουλειά.

Στη σύλληψη ενός 29χρονου αλλοδαπού προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στα Καμίνια Πειραιά, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για παράβαση του νόμου ''περί εξαρτησιογόνων ουσιών''.

Ειδικότερα κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του ανωτέρω με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. “ΤΟΜΠΙ”, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κάτωθι:

ένα γυάλινο βάζο με πιθανόν ναρκωτική ουσία φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους 212 γραμμαρίων,

ένα γυάλινο βάζο με πιθανόν ναρκωτική ουσία φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους 230 γραμμαρίων,

ένα γυάλινο βάζο με πιθανόν ναρκωτική ουσία φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους 196 γραμμαρίων,

μια ζυγαριά ακριβείας και

δυο τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Πειραιά, ενώ οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.