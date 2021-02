Κόσμος

Ένοπλοι απήγαγαν εκατοντάδες μαθήτριες από σχολείο

Στρατός και Αστυνομία “χτενίζουν” τις βορειοδυτικές επαρχίες της Νιγηρίας, προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένοπλοι απήγαγαν σήμερα 317 μαθήτριες από σχολείο της πόλης Ζανγκέμπε της βορειοδυτικής Νιγηρίας, ανακοίνωσε η Αστυνομία για τη δεύτερη τέτοια απαγωγή που σημειώνεται μέσα σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα στην περιοχή αυτή.

Οι απαγωγές από σχολεία τείνουν να γίνουν ενδημικές στις βόρειες περιφέρειες της πιο πολυάνθρωπης χώρας της Αφρικής, όπου η ασφάλεια έχει καταρρεύσει και οι ένοπλοι μαχητές έχουν αυξηθεί.

«Η Αστυνομική Διοίκηση της Πολιτείας Ζαμφάρα, σε συνεργασία με τον Στρατό, έχει αρχίσει κοινή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να διασώσει τις 317 μαθήτριες που απήχθησαν από τους ένοπλους συμμορίτες από το Κυβερνητικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Επιστημών της Ζανγκέμπε», αναφέρει η Αστυνομία σε δήλωση που εξέδωσε.

Η αύξηση των απαγωγών τροφοδοτείται εν μέρει από τα μεγάλα ποσά που πληρώνει η κυβέρνηση σε αντάλλαγμα για τα παιδιά, λένε στο Reuters αξιωματούχοι που ζητούν να μην κατονομασθούν. Ωστόσο η κυβέρνηση αρνείται πως καταβάλλει λύτρα.

Ο επίτροπος ενημέρωσης της Ζαμφάρα, ο Σουλαϊμάν Τανάου Άνκα, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters πως οι ένοπλοι έφθασαν αργά τη νύκτα στο σχολείο πυροβολώντας σποραδικά στον αέρα. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω, ήρθαν με οχήματα και μετέφεραν τις μαθήτριες, ενώ μερικές τις πήραν μαζί τους πεζοί», δήλωσε ο Άνκα.

Σε απαγωγές από σχολεία επιδίδονταν άλλοτε μόνο στη νοτιοανατολική Νιγηρία οι ισλαμιστικές οργανώσεις Μπόκο Χαράμ και “Ισλαμικό Κράτος στην Επαρχία Δυτικής Αφρικής”, όμως την τακτική αυτή έχουν πλέον υιοθετήσει και άλλοι μαχητές στη βορειοδυτική Νιγηρία.